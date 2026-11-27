En una jornada marcada por una caída general del encendido de la televisión abierta, MasterChef Celebrity volvió a posicionarse como líder de la programación nocturna este jueves 26 de noviembre.

El reality gastronómico de Telefe, conducido por Wanda Nara, se impuso frente a sus competidores con una gala que tuvo como invitada especial a Virginia Lago y estuvo atravesada por los recuerdos familiares.

Rating de MasterChef Celebrity: cuánto midió este jueves 26 de noviembre

De acuerdo con las mediciones oficiales de Kantar IBOPE, difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, el certamen gastronómico alcanzó un pico de 10,6 puntos de rating a las 22:24.

Si bien los números fueron inferiores a los registrados en otras emisiones, el programa mantuvo su liderazgo en el prime time y volvió a consolidarse como la principal apuesta nocturna de Telefe.

Virginia Lago emocionó a los participantes de MasterChef Celebrity

La actriz fue la invitada especial de una noche dedicada a los sabores tradicionales y los recuerdos de las abuelas.

Los participantes tuvieron 60 minutos para preparar canelones, siguiendo una receta tradicional de Virginia Lago.

La China Ansa, Luck Ra, Campi, Pablo Migliore, Elizabeth Vernaci, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Grego Rossello y Nazareno Casero fueron los encargados de afrontar el desafío.

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

Tras las devoluciones del jurado, cuatro participantes consiguieron asegurarse un lugar en la próxima gala de beneficios:

Luck Ra.

Karina Mazzocco.

Elizabeth Vernaci.

La China Ansa.

El cantante cordobés fue el primero en recibir la buena noticia, mientras que sus tres compañeras también lograron destacarse con sus preparaciones.

De esta manera, MasterChef Celebrity cerró otra noche de competencia con emociones, recuerdos familiares y el liderazgo del rating televisivo.