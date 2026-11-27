Las convocatorisa las realizarán la Secretaría de Energía, junto con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Foto gentileza.

El Gobierno nacional aprobó el Procedimiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA), que reglamenta la Resolución SE N° 400/2025 y tiene como objetivo reforzar la incorporación de potencia firme al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), especialmente en las horas de mayor requerimiento.

Hoy el desafío del sistema eléctrico es contar con la potencia necesaria para satisfacer la demanda, sobre todo en los picos de verano e invierno. Cuando el sistema queda ajustado en esos momentos, aumenta el riesgo de cortes. Por eso, el Gobierno nacional planifica la incorporación de nueva oferta en el corto y mediano plazo, y el SerCA es una de las herramientas para lograrlo: busca potencia firme, generación que esté lista y disponible cuando el sistema la necesita, en lugar de resolver los picos con medidas de emergencia.

En este marco, se publicó el marco general con las reglas de juego que ordenan cómo se convoca, cómo se evalúa, cómo se remunera y qué ocurre si no se cumple. Los datos concretos se definirán en cada convocatoria, que se realizará con posterioridad. En ellas se establecerán, por ejemplo, las tecnologías y la potencia requerida, las regiones y nodos del sistema que se valorarán más y menos, y los incentivos económicos aplicables.

Los generadores que incorporen nueva potencia firme recibirán una remuneración adicional a la que perciben hoy en el mercado eléctrico mayorista. No reemplaza los ingresos por energía y potencia; los complementa como reconocimiento a la disponibilidad que aportan al sistema.

El procedimiento establece que:

● Convocatorias periódicas: la Secretaría de Energía, junto con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), realizará convocatorias con una frecuencia mínima semestral, sobre la base de un informe técnico de CAMMESA acerca de las necesidades del sistema.

● Tecnologías: podrán participar proyectos de equipamiento térmico, almacenamiento e híbridos.

● Competencia: los oferentes presentarán una propuesta técnica y una propuesta económica, y competirán dentro de los cupos de potencia que se definan para cada tecnología, región y nodo, de modo de priorizar los puntos donde el sistema más lo necesita.

● Contratos de largo plazo: los proyectos adjudicados firmarán con CAMMESA Acuerdos de Servicio de 15 años, con una remuneración determinada por la oferta presentada.

● Sanciones por incumplimiento: el esquema prevé cargos previos a la habilitación comercial, que solo se recuperan en parte si el proyecto se habilita en plazo. Las empresas que no cumplan con los plazos o con los cargos quedarán inhabilitadas para participar en las dos convocatorias siguientes, y la indisponibilidad de la potencia adjudicada tendrá consecuencias económicas para el generador.

Con esta medida, el Gobierno nacional avanza en ordenar el mercado eléctrico con reglas claras y competencia, convocando a la inversión privada para fortalecer la oferta de generación y reducir el riesgo de cortes en los momentos de mayor exigencia.