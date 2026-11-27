Buenas noticias para los fanáticos de la Tierra Media. Prime Video confirmó la cuarta temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, una de las producciones más ambiciosas de la plataforma de streaming.

El anuncio llegó en coincidencia con el cierre de la tercera temporada, cuyos últimos episodios mostraron uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores de la saga: la creación del Anillo Único.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder tendrá una cuarta temporada

La nueva entrega ya se encuentra en etapa de preproducción y está previsto que el rodaje comience durante la primavera europea de 2027, en los estudios Shepperton, en el Reino Unido.

Amazon MGM Studios confirmó la continuidad de J.D. Payne y Patrick McKay, responsables creativos de la ficción.

La historia seguirá explorando la Segunda Edad de la Tierra Media, un período situado miles de años antes de los acontecimientos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos.

Por el momento, no se anunciaron detalles específicos sobre la trama, el elenco ni la fecha de estreno de los nuevos episodios.

Los Anillos de Poder, uno de los grandes éxitos de Prime Video

Según los datos difundidos por Amazon, la tercera temporada reunió a 33 millones de espectadores durante sus primeros 12 días de disponibilidad.

Además, consiguió posicionarse como el contenido más visto de la plataforma en más de 100 países y quedó entre las diez temporadas de regreso más exitosas del servicio de streaming.

La producción se distingue por su despliegue visual, los escenarios fantásticos y la reconstrucción del universo literario creado por Tolkien.

Dónde ver las primeras tres temporadas de Los Anillos de Poder

Mientras esperan novedades sobre la cuarta entrega, los seguidores de la saga pueden disfrutar de los 24 episodios correspondientes a las primeras tres temporadas, disponibles exclusivamente en Prime Video.

La serie combina fantasía, aventuras, conflictos entre reinos y el ascenso de Sauron, uno de los villanos más emblemáticos de la literatura fantástica.