El mercado cambiario argentino inició este viernes 27 de noviembre 2026 con un reacomodamiento en sus principales cotizaciones, luego de que el dólar oficial mayorista cortara una racha de siete ruedas consecutivas en alza y cerrara en $1.601,50.

De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la licitación del Ministerio de Economía (MECON), que adjudicó $26,71 billones con un rollover del 104,87%, el canje de deuda celebrado entre el Tesoro y la autoridad monetaria permitió recomponer instrumentos atados al dólar antes del recambio mensual.

En una jornada atravesada por el feriado en Estados Unidos y por señales de intervención oficial sobre los títulos públicos y los contratos de futuros, el equipo económico buscó acotar la brecha cambiaria para evitar que una mayor distancia entre el tipo de cambio mayorista y los dólares financieros desaliente la liquidación de divisas de los exportadores.

Qué instrumentos usó el Gobierno sobre bonos, dólar futuro y letras para contener la brecha cambiaria

Según las evaluaciones de las consultoras financieras PPI, Outlier y Consultora 1816, la estrategia oficial para moderar la tensión cambiaria sin intervenir directamente en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde el BCRA encadenó tres ruedas sin compras de reservas, se apoyó en tres frentes operativos:

Salto en el volumen de bonos AL30 y GD30 : las operaciones con el Global 30 escalaron por encima de los US$420 millones y US$570 millones entre ambas legislaciones, cuadruplicando el promedio diario de US$126 millones registrado en las ruedas previas de noviembre 2026.

: las operaciones con el Global 30 escalaron por encima de los US$420 millones y US$570 millones entre ambas legislaciones, cuadruplicando el promedio diario de US$126 millones registrado en las ruedas previas de noviembre 2026. Canje de letras dólar-linked : mediante el intercambio de títulos en pesos con el Tesoro, el Banco Central incorporó letras D15E7 (por el equivalente a US$1.000 millones) y D29E7 (por US$2.000 millones), que registraron movimientos por US$230 millones y US$157 millones, respectivamente.

: mediante el intercambio de títulos en pesos con el Tesoro, el Banco Central incorporó letras D15E7 (por el equivalente a US$1.000 millones) y D29E7 (por US$2.000 millones), que registraron movimientos por US$230 millones y US$157 millones, respectivamente. Ajuste en futuros ROFEX y contexto externo: en el mercado de futuros, el interés abierto retrocedió US$119 millones hasta US$5.186 millones, con precios a la baja en los tramos cortos: noviembre cerró en $1.596, diciembre en $1.630 y enero 2027 en $1.661. A esto se sumaron el retroceso global del índice dólar (103,7 puntos) y la suba del 1,66% del real brasileño.

Cómo operó el Banco Central sobre el dólar MEP, el CCL y los futuros para bajar la brecha cambiaria

El giro en la dinámica cambiaria quedó reflejado en el salto de los volúmenes negociados en los títulos públicos más utilizados para operar el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL):

Salto récord en bonos AL30 y GD30 : las operaciones con el Global 30 superaron los US$420 millones y US$570 millones entre ambas legislaciones, muy por encima de los US$270 millones previos y del promedio diario de US$126 millones registrado en las primeras semanas de noviembre. Según evaluó PPI, este movimiento permitió moderar una brecha que había tocado su punto más alto desde la salida parcial del cepo en abril 2025.

: las operaciones con el Global 30 superaron los US$420 millones y US$570 millones entre ambas legislaciones, muy por encima de los US$270 millones previos y del promedio diario de US$126 millones registrado en las primeras semanas de noviembre. Según evaluó PPI, este movimiento permitió moderar una brecha que había tocado su punto más alto desde la salida parcial del cepo en abril 2025. Presión en dólar futuro y letras dólar-linked : en la plaza A3 se sumaron 405.067 nuevos contratos de dólar futuro concentrados en el pase de noviembre a diciembre, mientras que el interés abierto cayó US$119 millones hasta ubicarse en US$5.186 millones. En paralelo, el canje con el Tesoro dotó al BCRA de letras D15E7 (por el equivalente a US$1.000 millones) y D29E7 (por US$2.000 millones), que registraron movimientos por US$230 millones y US$157 millones, respectivamente.

: en la plaza A3 se sumaron 405.067 nuevos contratos de dólar futuro concentrados en el pase de noviembre a diciembre, mientras que el interés abierto cayó US$119 millones hasta ubicarse en US$5.186 millones. En paralelo, el canje con el Tesoro dotó al BCRA de letras D15E7 (por el equivalente a US$1.000 millones) y D29E7 (por US$2.000 millones), que registraron movimientos por US$230 millones y US$157 millones, respectivamente. El rol del contexto internacional: la distensión local también encontró respaldo en el feriado de Estados Unidos, en la baja del índice dólar global (103,7 puntos) y en la apreciación del 1,66% del real brasileño frente a la divisa estadounidense tras intervenciones de su autoridad monetaria.

Por qué el dólar oficial mayorista a $1.601,5 y la brecha cambiaria definen la oferta de los exportadores

Con el dólar oficial mayorista en $1.601,50, tras ceder $2,50 o -0,15%, y el minorista del Banco Nación en $1.625 para la venta (-0,31%), el tipo de cambio amplió al 23,7% su distancia respecto del techo de la banda cambiaria, mientras el foco oficial apunta a sostener el flujo comercial en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde el Banco Central encadenó tres ruedas sin compras de reservas.