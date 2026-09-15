Bifecitos a la criolla: el secreto para que queden jugosos y con mucho sabor
Un plato tradicional que saca muchas sonrisas porque la pancita está contenta. La sugerencia es de @fuegoloco.ok.
Bifecitos a la criolla: el secreto para que queden jugosos y con mucho sabor
Un plato tradicional que saca muchas sonrisas porque la pancita está contenta. La sugerencia es de @fuegoloco.ok.
Lista de Ingredientes
peceto u otro corte: c/n
cebolla: 1
ajo: a gusto
morrón: 1/2
aceite de oliva: c/n
zanahoria: 1
papas: 1
sal, pimienta, ají molido, pimentó dulce: a gusto
perejil: c/n
vino blanco: 1 copa
Preparación
Arrancamos con un sofrito con cebolla, ajo y morrón con aceite de oliva. Cuando la verdura esté blandita, le añadimos los bifes (yo en este caso usé peceto) y le ponemos un vaso de vino blanco.
Cocinamos tapado hasta que ablande la carne. Luego es el momento de agregar la zanahoria cortada en rueditas. Cocinamos unos minutos y añadimos la papa también cortada en rodajas.
Salpimentamos y añadimos perejil, ají molido y un buen pimentón dulce. Una vez que la papa y la zanahoria estén blandas, servimos y acompañamos con un rico vino.
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