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Yo Como

Bifecitos a la criolla: el secreto para que queden jugosos y con mucho sabor

Un plato tradicional que saca muchas sonrisas porque la pancita está contenta. La sugerencia es de @fuegoloco.ok.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Bifecitos a la criolla: el secreto para que queden jugosos y con mucho sabor

Un plato tradicional que saca muchas sonrisas porque la pancita está contenta. La sugerencia es de @fuegoloco.ok.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

peceto u otro corte: c/n

cebolla: 1

ajo: a gusto

morrón: 1/2

aceite de oliva: c/n

zanahoria: 1

papas: 1

sal, pimienta, ají molido, pimentó dulce: a gusto

perejil: c/n

vino blanco: 1 copa

Preparación

Arrancamos con un sofrito con cebolla, ajo y morrón con aceite de oliva. Cuando la verdura esté blandita, le añadimos los bifes (yo en este caso usé peceto) y le ponemos un vaso de vino blanco.

Cocinamos tapado hasta que ablande la carne. Luego es el momento de agregar la zanahoria cortada en rueditas. Cocinamos unos minutos y añadimos la papa también cortada en rodajas.

Salpimentamos y añadimos perejil, ají molido y un buen pimentón dulce. Una vez que la papa y la zanahoria estén blandas, servimos y acompañamos con un rico vino.


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