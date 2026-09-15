Bifecitos a la criolla: el secreto para que queden jugosos y con mucho sabor

Lista de Ingredientes peceto u otro corte: c/n cebolla: 1 ajo: a gusto morrón: 1/2 aceite de oliva: c/n zanahoria: 1 papas: 1 sal, pimienta, ají molido, pimentó dulce: a gusto perejil: c/n vino blanco: 1 copa

Preparación

Arrancamos con un sofrito con cebolla, ajo y morrón con aceite de oliva. Cuando la verdura esté blandita, le añadimos los bifes (yo en este caso usé peceto) y le ponemos un vaso de vino blanco.

Cocinamos tapado hasta que ablande la carne. Luego es el momento de agregar la zanahoria cortada en rueditas. Cocinamos unos minutos y añadimos la papa también cortada en rodajas.

Salpimentamos y añadimos perejil, ají molido y un buen pimentón dulce. Una vez que la papa y la zanahoria estén blandas, servimos y acompañamos con un rico vino.