En medio de la escalada diplomática por la disputa de las Islas Malvinas, el Reino Unido enfrenta un gran conflicto interno. Por primera vez, los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte coinciden en un proyecto separatista que lejos parece estar de una simple declaración de principios. «La era de Westminster está llegando a su fin», han expresado los dírigentes en referencia al barrio que es el centro político de Londres.

A este complejo escenario se le suman las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en su reciente paso por Dublín agitó la idea de una «Irlanda Unida» amparándose en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. La intervención se interpretó como una revancha contra el gobierno británico, quien meses atrás se negó a respaldar la ofensiva militar de Washington contra Irán.

La salida de la Unión Europea: el punto de inflexión en las relaciones dentro del Reino Unido

El memorandum fue firmado por el Partido Nacional Escocés, el galés Plaid Cymru y el norirlandés Sinn Féin. Con el escrito, las tres naciones exigieron a Londres habilitar las vías democráticas para decidir su futuro. En Escocia, una reciente encuesta de Survation ubicó el apoyo independentista en un 52%.

El motivo de fondo que unió a los líderes en el proyecto separatista fue el rechazo al Brexit. Mediante el Brexit, el Reino Unido abandonó de manera oficial la Unión Europea a fines del 2020.

Las mayorías de Escocia e Irlando del Norte votaron a favor de permanecer en la UE, pero su intención quedó superada por el volumen electoral de Inglaterra. Ahora, el nuevo pacto separatista plantea como objetivo final garantizar el reingreso al bloque europeo para compartir recursos y esquemas de crecimiento.

El primer ministro británico, Andy Burham.

Sin embargo, la viabilidad de cualquier referéndum independentista depende exclusivamente de la autorización del primer ministro británico, Andy Burham. Pero el jefe del Ejecutivo, envuelto en una crisis para alivianar el costo de vida de las familias británicas, mantiene su rechazo contundente al proyecto.

«El Reino Unido funciona mejor cuando promueve sus valores compartidos de forma conjunta para resolver los problemas de todos, en lugar de dividirse», expresaron desde el ejecutivo británico.

Si bien las tres naciones actuán en bloque, el documento aclara que cada territorio avanzará hacia su ruptura. Los plazos son más cautelosos en Gales, donde su líder hun ap Iorwerth, anticipó que los tiempos los marcará la propia gente cuando esté convencida.