5 min cronometro
Yo Como

Bocaditos de pollo rebozados en pocos minutos

Un plato fácil de resolver y con mucho sabor. La sugerencia es de @santigiorgini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

cebolla: 2

dientes de ajo: 2

supremas de pollo: 2

tomillo: a gusto

pimentón: 1 cda.

sal: a gusto

jengibre: a gusto

limón: a gusto

pan rallado: 200 gr

cereales con azúcar: 100 gr

mayonesa: c/n

perejil picado: a gusto

Preparación

En una sartén saltear, con aceite, la cebolla cortada en juliana y el ajo en láminas. Una vez que toma coloración. Reservar.

Cortar las supremas de pollo en cubos y procesar junto a las cebollas salteadas, sal, pimentón, jengibre, limón, tomillo.

Realizar bolitas, rebozar con pan rallado mezclado con cereales triturados. Cocinar en freidora de aire, horno o fritos hasta que doren. Servir con mayonesa.


