Bocaditos de pollo rebozados en pocos minutos
Un plato fácil de resolver y con mucho sabor. La sugerencia es de @santigiorgini.
Bocaditos de pollo rebozados en pocos minutos
Un plato fácil de resolver y con mucho sabor. La sugerencia es de @santigiorgini.
Lista de Ingredientes
cebolla: 2
dientes de ajo: 2
supremas de pollo: 2
tomillo: a gusto
pimentón: 1 cda.
sal: a gusto
jengibre: a gusto
limón: a gusto
pan rallado: 200 gr
cereales con azúcar: 100 gr
mayonesa: c/n
perejil picado: a gusto
Preparación
En una sartén saltear, con aceite, la cebolla cortada en juliana y el ajo en láminas. Una vez que toma coloración. Reservar.
Cortar las supremas de pollo en cubos y procesar junto a las cebollas salteadas, sal, pimentón, jengibre, limón, tomillo.
Patitas de espinaca y ricota en 5 minutos
Realizar bolitas, rebozar con pan rallado mezclado con cereales triturados. Cocinar en freidora de aire, horno o fritos hasta que doren. Servir con mayonesa.
Comentarios