Bocaditos de pollo súper crujientes en 15 minutos con freidora de aire

Lista de Ingredientes

supremas de pollo: 250 gr

harina 000: 50 gr

pan rallado: 250 gr

huevos: 2

ajo: 1 diente

perejil: 1 cda.

mostaza: 1 cda.

sal y pimienta: a gusto

aceite: c/n

Preparación

En un bol colocar los huevos y batirlos para desligar. Añadir sal y pimienta a gusto junto con la mostaza, el ajo y perejil picados. Batir nuevamente para incorporar.

Disponer en la mesada el pollo cortado en cubos, el huevo batido, la harina y el pan rallado. En tandas vamos a ir pasando el pollo primero por la harina, luego por el huevo y finalmente lo cubrimos con pan rallado. Reservar en un plato o fuente a medida que los vamos haciendo.

Acomodar los bocaditos en la bandeja de la freidora de aire. Cubrir apenas con rocío vegetal y cocinar a temperatura de 200º C durante 15 minutos. A mitad de cocción, abrir la bandeja y sacudir un poco para rotar los bocaditos. Continuar la cocción hasta completar el tiempo.

Retirar y disfrutar con tu dip o aderezo favorito.


Preparación

