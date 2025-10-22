Bocaditos de pollo súper crujientes en 15 minutos con freidora de aire
Con cero ganas o poco tiempo para cocinar... esta es la receta que necesitabas y no sabías. La propuesta es de @cuk_it.
Bocaditos de pollo súper crujientes en 15 minutos con freidora de aire
Con cero ganas o poco tiempo para cocinar... esta es la receta que necesitabas y no sabías. La propuesta es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
supremas de pollo: 250 gr
harina 000: 50 gr
pan rallado: 250 gr
huevos: 2
ajo: 1 diente
perejil: 1 cda.
mostaza: 1 cda.
sal y pimienta: a gusto
aceite: c/n
Preparación
En un bol colocar los huevos y batirlos para desligar. Añadir sal y pimienta a gusto junto con la mostaza, el ajo y perejil picados. Batir nuevamente para incorporar.
Disponer en la mesada el pollo cortado en cubos, el huevo batido, la harina y el pan rallado. En tandas vamos a ir pasando el pollo primero por la harina, luego por el huevo y finalmente lo cubrimos con pan rallado. Reservar en un plato o fuente a medida que los vamos haciendo.
Acomodar los bocaditos en la bandeja de la freidora de aire. Cubrir apenas con rocío vegetal y cocinar a temperatura de 200º C durante 15 minutos. A mitad de cocción, abrir la bandeja y sacudir un poco para rotar los bocaditos. Continuar la cocción hasta completar el tiempo.
Tarta de pollo y acelga súper fácil de hacer
Retirar y disfrutar con tu dip o aderezo favorito.
Comentarios