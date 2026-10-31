Así es Casa Carlos, la casona de San Telmo donde se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat: jardín secreto y encanto antiguo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron un escenario muy especial para celebrar su casamiento este sábado 31 de octubre de 2026. Se trata de Casa Carlos, una antigua casona ubicada en el corazón de San Telmo, que combina la arquitectura tradicional porteña con jardines llenos de vegetación y una ambientación íntima.

Lejos de los grandes salones de fiestas y las propuestas más convencionales, la pareja apostó por un espacio que conserva la esencia de las antiguas viviendas de Buenos Aires. Paredes de ladrillo a la vista, galerías, pisos originales y rincones rodeados de plantas son algunos de los detalles que convierten a esta propiedad en un verdadero oasis urbano.

Según publicó La Nación, el inmueble fue transformado para recibir eventos, pero mantiene buena parte de los elementos arquitectónicos que definen su identidad.

Cómo es Casa Carlos, la antigua casa chorizo que eligieron Lali y Pedro

Casa Carlos conserva la estructura de una típica casa chorizo, uno de los estilos arquitectónicos más representativos de Buenos Aires, especialmente en barrios históricos como San Telmo.

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Este tipo de construcciones se caracteriza por sus ambientes dispuestos de manera longitudinal, generalmente conectados mediante galerías y patios interiores que permiten el ingreso de luz natural.

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En esta propiedad, la distribución original fue adaptada para crear distintos sectores destinados a encuentros y celebraciones, sin perder el carácter residencial.

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Los ladrillos a la vista, las persianas antiguas y los pisos recuperados conviven con elementos contemporáneos, iluminación cálida y una decoración que prioriza los materiales originales.

Un jardín escondido en pleno San Telmo: el gran protagonista de la casona

Uno de los principales atractivos de Casa Carlos es su amplio espacio verde interior, que sorprende por el contraste con el entorno urbano.

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La vegetación ocupa un lugar central en la propuesta arquitectónica. Plantas de distintas especies, árboles y sectores ajardinados crean una atmósfera de tranquilidad, alejada del movimiento de las calles porteñas.

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Las galerías funcionan como espacios de transición entre los ambientes interiores y el jardín, mientras que los materiales antiguos aportan una estética cálida y auténtica.

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Para el casamiento de Lali y Pedro, según las imágenes difundidas por el periodista Fede Flowers, el jardín fue preparado con un altar, un pasillo central sobre el césped y sillas para los invitados.

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La ambientación incluye arreglos florales en tonos blancos, rosados y celestes, que acompañan el verde de la vegetación.

Los detalles de diseño que hacen especial a Casa Carlos

La restauración y adaptación de la propiedad permitió conservar elementos originales y sumar recursos contemporáneos.

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Entre sus características más destacadas aparecen las galerías tradicionales, las aberturas antiguas, los muros de ladrillo y una iluminación cuidadosamente integrada a los ambientes.

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Los espacios interiores mantienen una estética cercana a la de una casa familiar, con mobiliario y objetos que refuerzan su identidad histórica.

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Incluso los sectores de servicio combinan piezas antiguas, como espejos de época, con elementos modernos.

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El resultado es una propuesta que mezcla arquitectura patrimonial, naturaleza y diseño contemporáneo, sin perder la esencia de una vivienda porteña.

Por qué Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron una casona en lugar de un salón tradicional

La elección de Casa Carlos parece estar en sintonía con el estilo de celebración que la cantante había anticipado públicamente.

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Lali explicó que imaginaba una boda íntima, rodeada de familiares y amigos, y alejada de los grandes despliegues tradicionales.

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La fecha también tiene un significado especial: la pareja se conoció en una fiesta de Halloween en 2023 y decidió casarse exactamente tres años después, el 31 de octubre.

Así, una antigua casa chorizo de San Telmo se convierte en el escenario de una de las bodas más comentadas del espectáculo argentino, con una arquitectura que demuestra cómo los espacios históricos pueden reinventarse sin perder su encanto original.