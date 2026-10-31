Estudiantes de la Universidad del Comahue organizan el primer «Congreso Patagónico de Derecho» en Roca

El evento se desarrollará del 16 al 20 de noviembre, con la participación de estudiantes, docentes y figuras judiciales nacionales (Foto: archivo)

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) puso en marcha una iniciativa histórica para la región que reunirá a destacados juristas y referentes nacionales durante cinco jornadas consecutivas.

La organización del 1° Congreso Patagónico de Derecho nació formalmente durante el verano, cuando un grupo de estudiantes de distintas localidades de Río Negro y Neuquén comenzó a planificar propuestas de gestión para el centro de estudiantes.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, los estudiantes de abogacía y partícipes de la organización del evento revelaron detalles sobre las jornadas. Agustín Parma (presidente del centro de estudiantes «Encuentro Malvinas»), Juan Manuel Ramírez (secretario de Bienestar y parte del centro de estudiantes) y Marcos Josué Graffigna (secretario académico del centro de estudiantes) contaron cómo fue la idea y armado del congreso.

Lejos de limitarse a las tareas tradicionales, la conducción estudiantil apostó por un perfil ejecutivo enfocado en generar espacios de formación académica de alto nivel en el Alto Valle. El evento se destaca por romper con la dinámica habitual de los congresos jurídicos del país, que suelen concentrarse en Buenos Aires o Córdoba.

Con un equipo de 15 personas al frente de la coordinación y el apoyo de docentes de la casa de estudios, la propuesta busca descentralizar el debate y abordar temáticas con una marcada perspectiva regional, integrando también a alumnos de otras carreras como Comunicación Social y Servicio Social en tareas de prensa, producción y logística.

Miembros integrantes del centro de estudiantes «Encuentro Malvinas Argentinas» (Foto: gentileza)

La actividad cuenta con declaraciones de interés de la Legislatura de Neuquén, la Legislatura de Río Negro, el Concejo Deliberante de General Roca y el Consejo Directivo de la propia facultad. Desde la organización remarcaron que el ingreso es libre y gratuito para los estudiantes de la FaDeCS, mientras que se estableció un esquema para profesionales matriculados de los colegios de abogados de la región y estudiantes de universidades privadas que deseen participar de los debates.

Cómo es el cronograma de actividades y temáticas: día por día

Las jornadas se desarrollarán en horario vespertino para facilitar la asistencia de la comunidad académica. El cronograma previsto para toda la semana abordará nueve ramas diferentes del derecho con disertantes de renombre nacional y regional:

Lunes: Las actividades se centrarán en el Derecho de los Contratos, con una conferencia magistral del doctor Alejandro Borda sobre los contratos en la Bolsa de Comercio, y continuará con un panel interdisciplinario sobre Derecho de las Familias y adopción.

Martes: La agenda estará dedicada al Derecho Comercial, con la presencia del reconocido especialista Ricardo Nissen, y se complementará con un panel sobre Ambiente y Recursos Naturales que contará con la participación de funcionarios provinciales, municipales y especialistas nacionales.

Miércoles: El eje central será el Derecho Procesal Penal. La jornada incluirá una clase magistral por videoconferencia del doctor Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y un panel de debate integrado por magistrados y litigantes de la región sobre audiencias, litigación y el sistema penitenciario.

Jueves: Las charlas girarán en torno al Procesal Civil, con la exposición del juez federal Richard Gallego sobre la reforma del código procesal neuquino, y un panel tecnológico enfocado en derecho informático e inteligencia artificial a cargo de la profesora Vanessa Ruiz y Marina Urich.

Viernes: El cierre del congreso estará reservado para el Derecho Constitucional y las instituciones públicas. La jornada contará con la presencia de la prestigiosa constitucionalista María Angélica Gelli y la disertación especial del exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien protagonizará uno de los momentos más esperados del evento académico.

Congreso Patagónico de Derecho: una apuesta federal que busca dejar huella

La presencia de figuras de la talla de Maqueda representa un hecho sin precedentes para un congreso organizado íntegramente por un centro de estudiantes en la Patagonia. Los organizadores señalaron que muchos de los disertantes invitados son autores de los manuales de lectura obligatoria con los que se forman cotidianamente los futuros abogados en la facultad.

Desde la organización confirmaron que todas las actividades presenciales contemplarán la entrega de certificados oficiales de asistencia, un elemento clave para enriquecer el perfil profesional y curricular de los estudiantes y asistentes que participen de las conferencias y paneles magistrales a lo largo de toda la semana.

Asimismo, destacaron el esfuerzo logístico y financiero que implicó coordinar un evento de cinco días de duración, superando los esquemas iniciales más modestos. Los referentes estudiantiles anticiparon que esta primera edición sentará las bases y servirá como un «piso» de referencia para que el congreso se replique de manera anual, institucionalizándose en la agenda académica de la Universidad Nacional del Comahue.