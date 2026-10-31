Casilla rodante en familia: cuánto cuesta, qué papeles necesitás y qué aprendimos en la ruta

La casilla tiene cuatro metros de largo y dos de ancho, con espacio para dormir los cuatro.

Viajar en casilla tiene algo de promesa: llevar la casa a cuestas, frenar donde uno quiera, despertarse con el paisaje del otro lado de la ventana. Pero antes de esa postal hay una decisión que ordena todo lo demás y que casi nadie explica bien: qué casilla elegir.

Este año nos animamos. Somos cuatro, con Ema, de 8 años, y Luchi, de 4, y tuvimos el estreno en Villa El Chocón y el Año Nuevo en San Martín de los Andes. Acá va lo que aprendimos en el camino: cómo la elegimos, qué papeles hacen falta para salir a la ruta, cuánto cuesta y qué conviene saber antes de la primera salida.

Buscábamos una casilla para los cuatro y enseguida apareció una variable que en los catálogos no figura: mido 1,90 metros. Con Walter, de Casillas Bahía Blanca, la charla empezó justamente por ahí, por las medidas de la familia antes que por los modelos, y se planteó la posibilidad de armar una casilla más a medida.

El resultado tiene 4 metros de largo y 2 de ancho, con una distribución pensada para que nadie duerma incómodo: una cama matrimonial que queda fija todo el tiempo y una cucheta para las chicas. La cama de arriba se levanta y la de abajo se transforma en una mesa donde comemos los cuatro. Es el truco de cualquier casilla chica: cada metro cumple dos funciones.

Hoy, una casilla base de estas medidas ronda los 10 millones de pesos. Es el punto de partida: cada equipamiento que se suma, como el aire frío-calor o el termotanque a gas, eleva el precio final, así que conviene pedir la cotización con todo lo que uno realmente va a usar. Antes de mirar terminaciones, probala con el cuerpo. Acostate en la cama, parate en la ducha y sentate a la mesa con toda la familia.

Una casilla base de estas medidas ronda los 10 millones de pesos, sin contar el equipamiento adicional.

Pensada para el sur: aislación y calefacción.

La otra condición era el clima. Vivimos en la Patagonia, y una casilla que solo sirve de noviembre a marzo se queda la mitad del año en el galpón (en el mejor de los casos). Por eso la nuestra lleva una capa de aislación mayor que la de los modelos comunes y un equipo de aire frío-calor a 220 que, en invierno, funciona como calefacción. Mientras estés conectado, adentro no se pasa frío.

El equipamiento completa la lista de lo que uno necesita para vivir unos días: anafe y termotanque a gas conectados a la garrafa que va adelante, heladera a 220, baño químico, ducha y un toldo afuera para los días de sol. Si vas a usar gas, revisá la carga de la garrafa antes de cada salida: es lo primero que se termina y lo último en lo que uno piensa. Y sumá un detector de monóxido de carbono: cuesta alrededor de 30.000 pesos, según la calidad, y en un espacio chico y cerrado es la compra más barata que te puede cuidar la vida.

750 kilos: el número que lo ordena todo

Nuestra casilla pesa alrededor de 750 kilos, y ese número no es un detalle. Es el límite de la categoría técnica O1, la de los tráileres y casas rodantes livianos; por encima de ese peso, la norma exige que el acoplado tenga freno propio. Por eso define qué vehículo puede tirarla y qué trámites corresponden.

La tiramos con una Ranger 4×4 y no tuvimos que adaptarle nada. Solo se le hizo la conexión eléctrica del enganche, que lleva luces y señales a la casilla, y se le colocó una bocha adecuada al peso y a la estructura. Las cadenas de seguridad, el matafuego y el resto de los elementos que se exigen para homologar vienen con la casilla.

Un consejo que vale para cualquier auto: el peso que importa es el de la casilla cargada, no el del catálogo. Solo el tanque lleno suma 80 kilos de agua, y después vienen la garrafa, la comida y los bolsos. Ese peso se puede repartir. Como viajamos en camioneta, en la ruta la garrafa y el equipaje van en la caja, y el tanque lo llenamos en la última estación de servicio antes de llegar o, si se puede, en el mismo destino. Así la casilla hace el viaje lo más liviana posible. Antes de comprar, revisá en el manual de tu vehículo cuánto puede arrastrar y cuánto peso admite sobre la bocha.

Los papeles: licencia, patente y seguro

Hicimos todo el trámite antes de retirarla de Casillas Bahía Blanca: la casilla está homologada, tiene patente propia y seguro, y la licencia está en regla. Es la parte menos romántica del viaje, pero sin ella no hay viaje.

Para tirar una casa rodante no motorizada se necesita la licencia clase B2, que habilita a manejar autos y camionetas de hasta 3.500 kilos con un acoplado de hasta 750 kilos o una casa rodante. Para sacarla te piden al menos un año de antigüedad en la B1. La casilla, además, necesita patente propia, su homologación y un seguro de responsabilidad civil como mínimo.

A 80 por hora: el arte de ir despacio

La primera prueba fue traerla desde Bahía Blanca, más de 600 kilómetros hasta casa. Ahí aprendimos lo que ningún folleto cuenta: lleva un tiempo acostumbrarse a manejar con algo atrás. Los primeros kilómetros uno mira el espejo más que la ruta, calcula cada curva y cada maniobra. Después se acomoda.

Ayuda saber que no hay apuro posible: la Ley de Tránsito fija 80 km/h como velocidad máxima para los vehículos con casa rodante acoplada. Uno se arma de paciencia, sabe que la ruta tiene ese ritmo y la disfruta de otra manera. Calculá los tiempos de viaje con esa velocidad, no con la que hacés en auto solo. Y tené en cuenta que en los peajes el auto con acoplado paga una categoría más.

Con una casa rodante acoplada, la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora.

Ir despacio tiene otra ventaja: aunque se lleva más peso, el consumo de combustible termina siendo parecido al de siempre, porque una cosa compensa la otra. En la subida hacia San Martín de los Andes la camioneta se bancó la casilla sin problemas, y maniobrar en los campings fue más sencillo de lo que temíamos. Si es tu primera vez, practicá marcha atrás y estacionamiento en un lugar amplio antes de llegar al camping.

En la Patagonia hay un factor más: el viento. En nuestras salidas no nos tocó lo suficiente como para preocuparnos, pero la regla es buscar siempre un lugar resguardado de las ráfagas, tanto para estacionar como para pasar la noche. Y un detalle que conviene saber de antemano: nuestra casilla no tiene rueda de auxilio, así que antes de un viaje largo vale la pena revisar el estado y la presión de sus cubiertas y averiguar si el modelo admite llevar una.

Camping con enchufe, por ahora

En El Chocón paramos en el camping Las Flores y en San Martín de los Andes, en Cabañas Río Hermoso, a unos kilómetros de la ciudad. No es la idea final: la gracia de la casilla es la autonomía, poder parar sin depender de un camping. Ya tenemos los paneles solares instalados; nos falta el controlador de carga y la batería para dejar de depender del enchufe. Mientras tanto, nos conectamos a 220 para que todo funcione.

Con la casilla y los cuatro, pagamos alrededor de 60.000 pesos por noche. La idea, a la larga, es poder pernoctar sin pagar, pero la verdad es que lo que vale la pena es la experiencia: dormir en cama, cocinar adentro, tener ducha caliente y despertarse en otro paisaje. Si tu casilla depende de la electricidad, preguntá al reservar si el lugar tiene toma de 220 en la parcela. Y en fechas como Año Nuevo, cuando los campings de la cordillera se llenan, reservá con anticipación.

El agua merece su propio capítulo. El tanque es de 80 litros y alcanza para que nos bañemos los cuatro, con el agua bien caliente. Después hay que volver a llenarlo. Uno entiende rápido que en una casilla los tiempos de ducha no son los de casa, y está bien así.

Ese ida y vuelta con el tanque deja una lección práctica: el agua se maneja con equipo propio. Conviene llevar una manguera larga y con varios adaptadores, porque no todas las canillas de los campings tienen la misma rosca, y sumar un par de bidones y un embudo por si la canilla queda lejos o no hay forma de conectarse.

El baño químico tiene su propio kit: el producto que se agrega al depósito para descomponer los desechos y controlar el olor, y la paciencia de vaciarlo solo donde corresponde. Las aguas negras van a las bocas de descarga de los campings o a los puntos habilitados, nunca a la calle, a la banquina ni a un río o un lago, y lo mismo vale para las aguas grises de la ducha y la pileta. Es una regla de convivencia y también una forma de cuidar el lugar que uno vino a disfrutar.

Entre viaje y viaje

Cuando no sale, la casilla espera en el patio. Ahí también hay una tarea: moverla cada tanto, para que las ruedas no queden mucho tiempo apoyadas en la misma posición y las cubiertas no se deformen.

Para Ema y Luchi, la casilla no tuvo nada de sacrificio. Le hicimos una conexión para enchufar el televisor y viajamos con Starlink, así que en los ratos de descanso no les faltó nada. La pasamos bárbaro los cuatro, y eso, al final, era lo que buscabamos. La próxima, con la batería puesta, vamos por la primera noche sin enchufe.

Info útil para el viajero

Costo: una casilla base de 4 x 2 metros ronda hoy los 10 millones de pesos; el aire frío-calor, el termotanque a gas y otros equipamientos se cotizan aparte. En camping, casilla y cuatro personas, alrededor de 60.000 pesos por noche.

Licencia: clase B2 para tirar casas rodantes no motorizadas (requiere un año de antigüedad en la B1).

Velocidad máxima: 80 km/h con casa rodante acoplada, según la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Papeles de la casilla: patente propia, homologación y seguro de responsabilidad civil como mínimo.

Seguridad: cadenas de seguridad, matafuego y detector de monóxido (desde unos 30.000 pesos) si hay artefactos a gas.

Peajes: con acoplado se paga una categoría más.

Campings probados: Las Flores (Villa El Chocón) y Río Hermoso (cerca de San Martín de los Andes), ambos con conexión a 220.

Guardado: si queda en casa, moverla cada tanto para cuidar las cubiertas.

Marcelo García comparte sus historias viajeras en @viajoconvos.

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