Budín de acelga sin gluten: saludable, deliciosa y rápida

Lista de Ingredientes cebolla mediana: 1 huevo: 2 leche: 200 ml pechuga de pollo: 300 gr acelga o espinaca: 1 manojo maicena: 3 cucharadas sal y pimienta: al gusto

El budín de acelga y pollo es una de esas recetas que combinan practicidad y sabor. Fácil de preparar, nutritivo y rendidor, es una opción perfecta para una cena liviana, un almuerzo acompañado de ensalada fresca o incluso para llevar en la vianda al trabajo.

Lo interesante de este plato es que aprovecha ingredientes simples y se adapta a lo que tengas en la heladera. Podés reemplazar la acelga por espinaca, variar el pan rallado entre común o integral y sumar un poco de queso para darle más cremosidad. Además, es una buena alternativa para incorporar verduras en la dieta de los más chicos gracias a su textura suave y sabor agradable.

Paso a paso para el budín de acelga y pollo

Lavar la acelga y picarla finito.



Cortar la cebolla en cubitos y sofreírla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente.



Cocinar la pechuga de pollo en agua con sal o al vapor, y luego desmenuzarla o procesarla.



En la misma sartén, cocinar la acelga hasta que se ablande. Escurrir bien si suelta líquido.



En un bowl grande, unir el pollo, la acelga y la cebolla. Agregar los huevos, la leche y maicena. Condimentar con sal y pimienta.



Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar o aceitar un molde para budín, volcar la mezcla y espolvorear con queso rallado si se desea.



Hornear durante 25 a 35 minutos, hasta que el budín esté firme y dorado en la superficie.



Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se puede disfrutar caliente, tibio o frío.

Una opción versátil: ideal para cualquier momento del día

Este budín es una opción versátil, saludable y rendidora que se adapta a cualquier momento del día. Una receta que demuestra que comer rico y balanceado también puede ser rápido y sencillo.

