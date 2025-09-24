Budín de acelga sin gluten: saludable, deliciosa y rápida
Una receta fácil, rendidora y saludable que combina verduras y proteínas en un solo plato. Perfecta para un almuerzo liviano, la vianda o una cena rápida.
Budín de acelga sin gluten: saludable, deliciosa y rápida
Una receta fácil, rendidora y saludable que combina verduras y proteínas en un solo plato. Perfecta para un almuerzo liviano, la vianda o una cena rápida.
Lista de Ingredientes
cebolla mediana: 1
huevo: 2
leche: 200 ml
pechuga de pollo: 300 gr
acelga o espinaca: 1 manojo
maicena: 3 cucharadas
sal y pimienta: al gusto
El budín de acelga y pollo es una de esas recetas que combinan practicidad y sabor. Fácil de preparar, nutritivo y rendidor, es una opción perfecta para una cena liviana, un almuerzo acompañado de ensalada fresca o incluso para llevar en la vianda al trabajo.
Lo interesante de este plato es que aprovecha ingredientes simples y se adapta a lo que tengas en la heladera. Podés reemplazar la acelga por espinaca, variar el pan rallado entre común o integral y sumar un poco de queso para darle más cremosidad. Además, es una buena alternativa para incorporar verduras en la dieta de los más chicos gracias a su textura suave y sabor agradable.
Paso a paso para el budín de acelga y pollo
- Lavar la acelga y picarla finito.
- Cortar la cebolla en cubitos y sofreírla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente.
- Cocinar la pechuga de pollo en agua con sal o al vapor, y luego desmenuzarla o procesarla.
- En la misma sartén, cocinar la acelga hasta que se ablande. Escurrir bien si suelta líquido.
- En un bowl grande, unir el pollo, la acelga y la cebolla. Agregar los huevos, la leche y maicena. Condimentar con sal y pimienta.
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar o aceitar un molde para budín, volcar la mezcla y espolvorear con queso rallado si se desea.
- Hornear durante 25 a 35 minutos, hasta que el budín esté firme y dorado en la superficie.
- Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se puede disfrutar caliente, tibio o frío.
Una opción versátil: ideal para cualquier momento del día
Este budín es una opción versátil, saludable y rendidora que se adapta a cualquier momento del día. Una receta que demuestra que comer rico y balanceado también puede ser rápido y sencillo.
Comentarios