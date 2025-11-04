Budín de avena, banana y chocolate para empezar con algo dulce
Una receta muy fácil de hacer. Ideal para compartir o no... La sugerencia es de @toienlacocina.
Lista de Ingredientes
bananas grandes maduras: 2
huevos: 2
miel: 3 cdas.
esencia de vainilla: 3 cditas.
copos de avena: 180 gr
polvo de hornear: 2 cditas.
chips de chocolate: 50 gr
Preparación
En un bol pisar las bananas y mezclarlas con los huevos, la miel y la vainilla. Incorporar la avena, el polvo de hornear y los chips de chocolate. Mezclar hasta integrar todo.
Volcar la mezcla en un molde o savarín de 18 cm de diámetro, apenas aceitado. Cocinar en horno, precalentado, a 200º C durante 20-30 minutos, hasta que al pinchar con un palito, salga seco.
Comentarios