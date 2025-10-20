Buñuelos de acelga en 10 minutos: ricos y súper económicos
Una receta más que express que tiene que ser parte de tu recetario. Una sugerencia para tener en cuenta.
Lista de Ingredientes
acelga cocida: 200 gr
harina: 3 ½ cdas.
levadura en polvo: 1 cdita.
caldo para saborizar de panceta y hierbas: 1 sobre
cebolla deshidratada: 1 cda.
huevo: 1
aceite para freír: c/n
Preparación
Picar la acelga y colocarla en un bol. Añadir harina junto con la levadura en polvo, la cebolla deshidratada y el caldo para saborizar. Finalmente incorporar el huevo, mezclar bien. Formar bolitas y luego freírlas en abundante aceite unos 5 minutos o hasta dorarlas.
Cuando ya estén cocidos los buñuelos colocarlos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite que puedan tener.
Tip para más sabor
Se puede incorporar 1 cucharada de queso rallado a la preparación y una vez hechos los buñuelos, se pueden acompañar con salsa de tomate.
