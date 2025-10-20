SUSCRIBITE
5 min cronometro
Yo Como

Buñuelos de acelga en 10 minutos: ricos y súper económicos

Una receta más que express que tiene que ser parte de tu recetario. Una sugerencia para tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
5 min cronometro
Yo Como

Buñuelos de acelga en 10 minutos: ricos y súper económicos

Una receta más que express que tiene que ser parte de tu recetario. Una sugerencia para tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

acelga cocida: 200 gr

harina: 3 ½ cdas.

levadura en polvo: 1 cdita.

caldo para saborizar de panceta y hierbas: 1 sobre

cebolla deshidratada: 1 cda.

huevo: 1

aceite para freír: c/n

Preparación

Picar la acelga y colocarla en un bol. Añadir harina junto con la levadura en polvo, la cebolla deshidratada y el caldo para saborizar. Finalmente incorporar el huevo, mezclar bien. Formar bolitas y luego freírlas en abundante aceite unos 5 minutos o hasta dorarlas.

Cuando ya estén cocidos los buñuelos colocarlos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite que puedan tener.

Tip para más sabor

Se puede incorporar 1 cucharada de queso rallado a la preparación y una vez hechos los buñuelos, se pueden acompañar con salsa de tomate.


Temas

Alimentación

buñuelos

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias