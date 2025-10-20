Buñuelos de acelga en 10 minutos: ricos y súper económicos

Lista de Ingredientes acelga cocida: 200 gr harina: 3 ½ cdas. levadura en polvo: 1 cdita. caldo para saborizar de panceta y hierbas: 1 sobre cebolla deshidratada: 1 cda. huevo: 1 aceite para freír: c/n

Preparación

Picar la acelga y colocarla en un bol. Añadir harina junto con la levadura en polvo, la cebolla deshidratada y el caldo para saborizar. Finalmente incorporar el huevo, mezclar bien. Formar bolitas y luego freírlas en abundante aceite unos 5 minutos o hasta dorarlas.

Cuando ya estén cocidos los buñuelos colocarlos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite que puedan tener.

Tip para más sabor

Se puede incorporar 1 cucharada de queso rallado a la preparación y una vez hechos los buñuelos, se pueden acompañar con salsa de tomate.