Canastitas de espinaca y queso… ¡deliciosas!

Salvadoras y tentadoras. Siempre es bueno tener una receta de estas características a mano. La propuesta es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Canastitas de espinaca y queso… ¡deliciosas!

Salvadoras y tentadoras. Siempre es bueno tener una receta de estas características a mano. La propuesta es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

tapas para empandas: 12

espinacas: 500 gr

harina 000: 20 gr

aceite de oliva: 20 ml

leche: 250 ml

queso cuartirolo: 150 gr

sal: 1 cdita.

nuez moscada: a gusto

pimienta: a gusto

maicena: 1 cda.

agua: 2 cdas.

Preparación

Cortar la espinaca en pequeños trozos. Reservar.

En una sartén a fuego medio, añadir aceite de oliva y luego la harina. Mezclar hasta combinar ambos ingredientes, no debe quedar harina seca. En ese momento, añadir la leche de a poco, un chorrito a la vez y luego mezclar para incorporar. Repetir hasta completar toda la leche.

Añadir la espinaca cortada y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien y cocinar durante unos 10 a 15 minutos a fuego medio, revolviendo esporádicamente. Cortar el queso en cubos pequeños, añadir 100 gr a la sartén y reservar el resto. Mezclar bien para incorporar.

Mientras, en un bol pequeño colocar la maicena junto con el agua, mezclar bien para disolver y luego verterlo en la sartén. Mezclar bien para incorporar. Retirar del fuego, dejar entibiar unos minutos y colocar dentro de un recipiente con tapa. Refrigerar por un tiempo mínimo de 3 horas.

Disponer un disco de masa para empanadas y colocar relleno en el centro. Luego comenzar a plegar los bordes formando una “corona” para contener el relleno. Colocarlas en una fuente para horno y cubrir cada empanada con el queso restante. Hornear, en horno pre calentado, a 220º C durante unos 15 minutos o hasta dorar. Retirar del horno y disfrutar.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

empanadas

Gastronomía

Verduras
Últimas noticias