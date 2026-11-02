Efecto mojado y transparencias: el imponente look chocolate de Mery del Cerro para la boda de Lali Espósito

Mery del Cerro y su look para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Tras el hermetismo impuesto durante la celebración en San Telmo, las postales de la previa en el hotel Faena de Puerto Madero revelaron la propuesta estilística de Mery del Cerro para la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. La modelo apostó a un vestuario de alto impacto visual que combinó sensualidad, diseño de vanguardia y una paleta cromática en tendencia absoluta.

La elección de la modelo rompió con el protocolo tradicional de gala al inclinarse por un concepto sobrio pero audaz, donde el contraste de texturas sobre una misma gama de color fue el hilo conductor de toda la propuesta.

Cuero, velo translúcido y guantes: la anatomía del vestido

Diseñado por la firma Es.Gone, el ensamble en tono marrón chocolate captó la atención de los especialistas de moda por su construcción en capas y la mezcla de materiales rígidos con telas de caída etérea:

Top superior: una prenda de cuello alto estructurada en textura símil cuero brillante, trabajada con la técnica de wet look (efecto mojado) para reflejar la luz.



una prenda de cuello alto estructurada en textura símil cuero brillante, trabajada con la técnica de wet look (efecto mojado) para reflejar la luz. Falda drapeada e híbrida: en la parte superior simula una minifalda ceñida al cuerpo, de la cual se desprende una segunda capa translúcida con abertura lateral profunda que se extiende hasta los tobillos.



en la parte superior simula una minifalda ceñida al cuerpo, de la cual se desprende una segunda capa translúcida con abertura lateral profunda que se extiende hasta los tobillos. Guantes de alta costura: el diseño se completó con guantes largos de tul transparente en tono café, unificando la estética monocromática desde los hombros hasta las manos.

El guiño de Pedro Rosemblat y el complemento de Meme Bouquet

La propuesta femenina se complementó con la impronta urbana de su pareja, el DJ Meme Bouquet, quien lució un ambo negro a rayas verticales de corte oversize, pantalón con terminación fruncida y una remera básica al cuello en reemplazo de la camisa tradicional.

El vestuario no solo causó sensación entre los seguidores de la actriz al publicar las postales de la previa, sino que sumó el aval directo de la pareja de la noche. Al ver el desglose del vestido en Instagram, el propio Pedro Rosemblat dejó su comentario sin filtros: «La verdad que estaban divinos».