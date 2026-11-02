Vestidos de novia minimalistas: claves para lograr un look elegante sin exceso

No hace falta un vestido lleno de bordados, brillos o encajes para lograr un look de novia inolvidable. El estilo minimalista, como el que eligió Lali Esposito, demuestra que, muchas veces, la elegancia está en los detalles: una buena caída, un corte que favorezca la silueta y una tela que tenga protagonismo.

Los diseños de líneas simples siguen ganando lugar entre las opciones para casarse. Son vestidos que apuestan por una estética más despojada, pero que pueden ser tan románticos como modernos.

Las siluetas rectas, los escotes y las faldas con caída fluida son algunos de los grandes protagonistas de esta tendencia. También hay lugar para los cortes sirena y las faldas con volumen, siempre que mantengan líneas limpias y sin demasiados adornos.

En estos diseños, el género es fundamental. El satén aporta brillo y elegancia; el crepé ofrece una caída más estructurada y mate, mientras que la seda y la organza suman movimiento y liviandad.

La sencillez no significa que el vestido tenga que pasar inadvertido. Un escote palabra de honor, uno halter o asimétrico pueden darle personalidad al diseño. Lo mismo ocurre con las espaldas descubiertas, los tirantes finos o los hombros al descubierto.

El velo liso, unos aros protagonistas o un peinado recogido pueden completar el look sin quitarle atención al vestido. También los zapatos tienen su lugar, especialmente cuando el diseño deja los pies a la vista.

En cuanto a los colores, además del blanco tradicional, aparecen el marfil, el champagne y los tonos crema.

El secreto del estilo minimalista está en no sumar por sumar. Un buen corte, una tela con movimiento y un detalle especial pueden ser suficientes para conseguir un vestido elegante, actual y que no pase de moda.