Riquelme le respondió al mundo River: «Siempre el que pierde va a pedir»

El Superclásico ya pasó y lo ganó Boca por 1-0, pero está claro que se jugará durante varias horas. El Xeneize festeja, en River coleccionan críticas contra el arbitraje de Nicolás Ramírez y todos hablan. El que tuvo su turno fue Juan Román Riquelme, quien dio sus puntos de vista y respondió a las fuertes palabras de Stefano Di Carlo en sus redes.

“Puedo hablar de mi club. Redes sociales no tengo. La expulsión es expulsión. El 9 se va para el arco. Era situación clara de gol. Es expulsión. No importa si la jugada es al segundo, a los 20 minutos, a los 90 o a los 95. Eso es lo único que puedo decir y creo que estamos todos de acuerdo”, arrancó el presidente de Boca en una entrevista con TyC Sports.

Ante la repregunta sobre el resto de las jugadas, explicó: “Siempre el que pierde va a pedir. Es así. Nosotros estamos contentos. Hemos ganado, sumado de a tres, que era lo más importante. Hemos conseguido estar en la copa nuevamente».

En la misma línea agregó que «en el fútbol argentino cuando no se consiguen resultados culpamos al árbitro. Soy de pensar que tenemos que intentar descansar. Ojalá que podamos ganar el partido (ante Defensa, por el cierre de la Anual)”.

«Boca fue merecedor del triunfo

Riquelme, lógicamente feliz por la victoria, explicó que Boca «fue justo ganador. Es complicado que podamos decir que se jugó un clásico jugando bien. Mayormente terminan siendo muy parejos, peleados, luchados, se arriesga poco. Boca fue merecedor del triunfo porque no hubo muchas situaciones de gol, pero fueron todas de Boca”.

Y cerró: “La expulsión nos dio un poco más de adueñarnos de la pelota. No éramos muy claros, pero el partido era nuestro. Cuando ellos sacan al delantero nos da más tranquilidad también. Guste o no, el fútbol tiene esas cosas. Puede que no hayamos sido muy claros, pero desde el gol de Di Lollo el partido se puso a nuestro favor. Fue el partido más tranquilo que tuvo el arquero”.