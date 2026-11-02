«Cortar ataduras»: el tarot de Mhoni Vidente exige decisiones límite y soltar el pasado este 2 de noviembre
En pleno Día de los Fieles Difuntos, el cielo marca un punto de inflexión espiritual y financiero. El pronóstico completo signo por signo, los números de la suerte y el ritual obligatorio para limpiar la casa
El arranque de noviembre no da respiro. En medio de la conmemoración por el Día de los Muertos, el tablero astral se sacude con una energía de profunda introspección que impactará de lleno en los negocios y las emociones de los 12 signos.
Lejos de la pasividad, la reconocida astróloga Mhoni Vidente advirtió que este lunes 2 de noviembre exige tomar el control: es el momento exacto para firmar contratos, saldar deudas y barrer con los resentimientos que bloquean el crecimiento personal.
El pronóstico signo por signo: qué revelan las cartas
El tarot no deja margen para las dudas. Conocé las predicciones para este inicio de semana y los amuletos clave para potenciar la fortuna:
- Aries: tomá el control absoluto de tus planes profesionales. Las cartas avalan la firma de contratos y destraban negociaciones cajoneadas. En el amor, soltá los resentimientos.
- Números de la suerte: 07, 13 y 21. Color: Rojo.
- Números de la suerte: 07, 13 y 21. Color: Rojo.
- Tauro: operativo cuentas claras. Arrancás el lunes con la obligación de saldar compromisos económicos. Alerta de salud: cuidá la digestión y no acumules estrés por lo que no podés controlar.
- Números de la suerte: 02, 18 y 40. Color: Azul.
- Números de la suerte: 02, 18 y 40. Color: Azul.
- Géminis: dinamismo puro y un flujo constante de ideas. Se abren ventanas clave para liderar proyectos en equipo. En la pareja, hablá con total transparencia para fulminar las dudas.
- Números de la suerte: 05, 11 y 33. Color: Amarillo.
- Números de la suerte: 05, 11 y 33. Color: Amarillo.
- Cáncer: jornada de extrema sensibilidad, ideal para honrar a los que ya no están. En la oficina, preparate: llega el reconocimiento a tu constancia con una propuesta de crecimiento inminente.
- Números de la suerte: 01, 16 y 29. Color: Blanco.
Liderazgo, finanzas y renacimiento
- Leo: tu capacidad de liderazgo arrasa desde primera hora. Negociá condiciones laborales y cerrá negocios antes de fin de año, pero no te olvides de frenar para recuperar vitalidad.
- Números de la suerte: 03, 15 y 77. Color: Dorado.
- Números de la suerte: 03, 15 y 77. Color: Dorado.
- Virgo: intuición afilada para hacer plata. Es el día perfecto para estructurar presupuestos o invertir. En lo emocional, da vuelta la página de viejos roces de una buena vez.
- Números de la suerte: 04, 20 y 38. Color: Verde.
- Números de la suerte: 04, 20 y 38. Color: Verde.
- Libra: la diplomacia será tu principal arma para destrabar conflictos laborales y cerrar acuerdos pesados. En la intimidad, surgen momentos de profunda complicidad.
- Números de la suerte: 09, 14 y 27. Color: Rosa.
- Números de la suerte: 09, 14 y 27. Color: Rosa.
- Escorpio: seguís en pleno ciclo de renacimiento. Decretá cambios urgentes y cortá las ataduras tóxicas. Atención a la billetera: ingresa dinero inesperado o recuperás plata que dabas por perdida.
- Números de la suerte: 06, 19 y 32. Colores: Naranja y rojo.
Decisiones estratégicas y paz interior
- Sagitario: Noviembre arranca con la mente puesta en nuevos horizontes. Tu optimismo barre cualquier contratiempo matutino. A la noche, encendé una luz por tus ancestros.
- Números de la suerte: 08, 22 y 44. Color: Púrpura.
- Números de la suerte: 08, 22 y 44. Color: Púrpura.
- Capricornio: Disciplina militar para cumplir los objetivos del mes. Tu organización te permite avanzar con proyectos gigantes. En el amor, dejá la frialdad y demostrá cariño con gestos reales.
- Números de la suerte: 10, 25 y 30. Color: Gris.
- Números de la suerte: 10, 25 y 30. Color: Gris.
- Acuario: Alianzas estratégicas potencian tu carrera. Precaución legal: leé la letra chica de cualquier documento antes de firmar. Mantené vínculos honestos y sin prejuicios.
- Números de la suerte: 12, 23 y 68. Color: Turquesa.
- Números de la suerte: 12, 23 y 68. Color: Turquesa.
- Piscis: Conexión total con tu paz interior y tus metas materiales. Aplicá tu creatividad de siempre para resolver los bloqueos de la oficina de manera brillante y rápida.
- Números de la suerte: 07, 17 y 31. Color: Violeta.
El ritual del 2 de noviembre: cómo limpiar la energía del hogar
Aprovechando la vibración del Día de Muertos, Mhoni Vidente recomienda un ejercicio de luz rápido y efectivo para purificar los ambientes y atraer la armonía:
- La vela abre caminos: Encendé una vela blanca (o veladora) a primera hora de la mañana. Dedicala al descanso de tus seres queridos difuntos y pedí que esa luz ilumine los proyectos de tu familia.
- Agua y pureza: Colocá un vaso de agua limpia junto a una flor fresca (idealmente cempasúchil, claveles o crisantemos). Este combo actúa como un filtro que absorbe la negatividad y sella la paz del hogar para el resto de la semana.
Comentarios