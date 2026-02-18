25 min
Churrasquitos de cerdo a la mostaza: una receta simple y muy jugosa
Ideal para un almuerzo rápido y con mucho sabor. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.
Lista de Ingredientes
churrascos de cerdo: 4
cebolla: 1
morrón: 1
mostaza: 3 cdas.
crema: 3 cdas.
cerveza: c/n
Preparación
1. Comenzamos sellando los churrascos en sartén bien caliente. Reservar.
2. Misma sartén, con un toque de aceite, vamos a saltear la cebolla y el morrón cortados en brunoise. Cocinar y bien desglasar con un poco de cerveza.
3. Sumamos la mostaza, los churrascos y cocinamos a fuego bajo por 20 minutos.
4. Por último incorporamos la crema y cocinamos 3 minutos más. Servimos con unas papas al pimentón.
