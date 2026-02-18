SUSCRIBITE Diario papel
Churrasquitos de cerdo a la mostaza: una receta simple y muy jugosa

Ideal para un almuerzo rápido y con mucho sabor. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Lista de Ingredientes

churrascos de cerdo: 4

cebolla: 1

morrón: 1

mostaza: 3 cdas.

crema: 3 cdas.

cerveza: c/n

Preparación

1. Comenzamos sellando los churrascos en sartén bien caliente. Reservar.

2. Misma sartén, con un toque de aceite, vamos a saltear la cebolla y el morrón cortados en brunoise. Cocinar y bien desglasar con un poco de cerveza.

3. Sumamos la mostaza, los churrascos y cocinamos a fuego bajo por 20 minutos.

4. Por último incorporamos la crema y cocinamos 3 minutos más. Servimos con unas papas al pimentón.


