Cipolletti: exclusiva masterclass de coctelería con Mona Gallosi, este lunes

En el marco de la Negroni Week, la reconocida empresaria gastronómica y bartender Mona Gallosi -con 30 años de experiencia en el rubro- dictará este lunes (21, Día de la Primavera) una masterclass en María Ramona Cantina, en Cipolletti, a las 16. Y a las 21 liderará la barra del lugar con una carta especial de Negroni.

La convocatoria estuvo abierta a bartenders, empresarios gastronómicos, dueños de locales y a toda persona interesada en conocer de cerca la historia de una de las referentes más influyentes de la coctelería a nivel global. La movida explotó y de inmediato 50 inscriptos colmaron la capacidad de la masterclass.

“Mi ciudad siempre me recibe así, con los brazos abiertos”, contó Mona este domingo, cuando preparó durante horas todos los ingredientes para el diseño y puesta de su intervención en Cipolletti.

¿De qué va este encuentro con Mona? Gustavo Franco, dueño de la cantina, contó:

•⁠ ⁠Trayectoria y formación: Un recorrido completo por sus 30 años de carrera, sus experiencias alrededor del mundo y su paso por la industria de la gastronomía y la coctelería.

•⁠ ⁠Construcción de marca y medios: Cómo fue su paso por los medios de comunicación y el proceso para convertirse en una marca registrada y altamente tentadora en el mercado.

•⁠ ⁠Visión de negocio y adaptabilidad: La búsqueda de nuevos horizontes comerciales y la capacidad de transformar su empresa para adaptarse a las distintas coyunturas económicas del país.

•⁠ ⁠Liderazgo e impacto en la industria: Su camino para transformarse en un ícono global —no solo como embajadora de Campari, sino por haber marcado un hito en la industria en una época previa al auge de las redes sociales.

“Será una experiencia inspiradora y emotiva. Además de conocer su recorrido, las y los asistentes se llevarán herramientas concretas, conocimientos valiosos y tips clave para impulsar sus propias carreras y proyectos en el sector”, comentó el empresario gastronómico cipoleño a “Río Negro”. Y a partir de las 21, esta cantina da comienzo a la Semana del Negroni, que se extenderá hasta el próximo domingo, cada noche con una carta distinta. Con invitados especiales y DJ. Y hoy a todo lujo, con Mona Gallosi