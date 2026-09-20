Javier Milei vuelve a Estados Unidos para participar de la asamblea general de la ONU: la agenda presidencial

El presidente Javier Milei encabezará un nuevo viaje internacional a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin la presencia de la secretaria general Karina Milei, la comitiva oficial del jefe de Estado estará integrada por el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según comunicaron desde Presidencia, el jefe de Estado y sus ministros viajarán este martes 22 y se quedarán allí hasta el el jueves 24 de septiembre.

La agenda de Milei en Estados Unidos

Desde Noticias Argentinas precisaron que la comitiva partirá a las 23hs., desde Buenos Aires rumbo a Nueva York.

El arribo será a las 9.30hs. del martes 22 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy; por la tarde, alrededor de las 16hs., el Presidente disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde se le entregará el premio ‘Ohev Yisrael’, que significa «aquel que ama al pueblo de Israel», y es una distinción de la comunidad judía internacional otorgada a personalidades destacadas en reconocimiento a su firme respaldo al Estado de Israel.

Ese mismo día, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal, director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado; además, preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.

Posteriormente, a las 20:30, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia.

El miércoles al mediodía, Milei participará en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que luego disertará en la conferencia ‘Western Values, Economic Freedom & Strategic Security’, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Cerca de las 18, se reunirá con empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas: estarán presentes su titular, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 CEOs y referentes de las firmas más importantes del mundo.

La jornada cerrará a las 19:30 en un encuentro con el rabino Simón Jacobson, autor, conferencista y miembro del movimiento Chabad-Lubavitch, reconocido por fundar el Meaningful Life Center (Centro para una Vida Plena).

El jueves 25, a las 13, Milei expondrá en The Economic Club of New York, un organismo estadounidense, sin fines de lucro y apartidista, fundado en el año 1907, considerado el foro público más destacado del país, donde se debaten problemáticas económicas, sociales y políticas.

Al finalizar el día, alrededor de las 21,, el Presidente partirá hacia la Ciudad de Buenos Aires, para llegar el viernes a las 8:30 a la Aeroestación Militar Aeroparque.

Cómo sigue la actividad política en Casa Rosada

En el plano interno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, conducirá la agenda en Balcarce 50 con foco en la relación con las provincias y el seguimiento de la gestión. La actividad comenzará el lunes 21 a las 14:30, cuando el funcionario exponga en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el Palacio Libertad.

El martes 22 por la mañana, Santilli mantendrá una reunión bilateral con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Ese mismo día a las 11 se realizará la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y a las 13 se llevará a cabo la reunión de la Mesa Política. Finalmente, la agenda en Casa Rosada concluirá el jueves 24 por la mañana, cuando el jefe de Gabinete reciba al gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

El resto del Gabinete nacional completará una serie de actividades oficiales e intervenciones públicas en diversas áreas de gestión a lo largo de los días. El lunes 21 a las 12, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asistirá a la ceremonia oficial por la jura de jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, mientras que a las 17 el ministro de Salud, Mario Lugones, brindará una exposición en el Congreso de la SIGEN en el Palacio Libertad.

La actividad continuará el miércoles 23 a las 14:30, momento en que el ministro Mahiques participará como expositor en la apertura del encuentro “Nuevos Desafíos frente al Narcotráfico” en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Para cerrar la semana, el viernes 25 a las 09:30, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezará la apertura del Congreso Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en la sede del ministerio, junto al director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, y al subdirector, Ignacio Cabello.