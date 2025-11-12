Cocineros Patagónicos prepara su 10° edición de La Feria en Neuquén capital

Cocineros Patagónicos anuncia la realización de la 10° edición de La Feria, el evento anual que reúne a alumnos y egresados emprendedores que presentan, además de comercializar sus productos gastronómicos ante la comunidad. La actividad es el sábado 15 de noviembre, de 10 a 14, en la vía pública frente a la sede de Juan XXIII 1255, Neuquén capital.

Desde el año 2015, La Feria se ha consolidado como un espacio de formación aplicada y experiencia real, donde los participantes no solo muestran lo que saben hacer, sino que también viven su primera instancia profesional de venta, producción y contacto con el público.



Durante el proceso previo al evento, la Escuela acompaña a los emprendedores en cada etapa:

Diseño y construcción de la identidad del proyecto

Selección y desarrollo de productos

Costeo, producción y organización de mise en place

Presentación, montaje y disposición del stand

Estrategias de comunicación y atención al cliente

Este acompañamiento convierte a La Feria en una instancia clave para quienes comienzan su camino profesional, muchas veces representando el nacimiento de emprendimientos que luego se sostienen en el tiempo.

Una experiencia para toda la comunidad



La edición anterior reunió a más de 2.500 personas que disfrutaron de un espacio gastronómico diverso y accesible. Este año, el público podrá encontrar:





Más de 30 stands de panadería, pastelería, sándwiches, comidas tradicionales y opciones saludables, sin gluten, vegetarianas y veganas.

de panadería, pastelería, sándwiches, comidas tradicionales y opciones saludables, sin gluten, vegetarianas y veganas. Patio de comidas para disfrutar en el lugar y opciones para llevar.

para disfrutar en el lugar y opciones para llevar. Clases en vivo y gratuitas de gastronomía, pastelería, panificados y coctelería, a cargo de docentes y egresados invitados.

de gastronomía, pastelería, panificados y coctelería, a cargo de docentes y egresados invitados. Sorteos de canastas con productos elaborados por los feriantes.

de canastas con productos elaborados por los feriantes. Música, actividades familiares y un entorno pensado para compartir y celebrar la cocina local.

Distinciones Institucionales



La Feria ha sido declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Neuquén, declarada de Interés Cultural por la subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén.