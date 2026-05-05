El crucero con brote de hantavirus pone rumbo a España: Islas Canarias en alerta ante un posible desembarco

Tras el bloqueo absoluto impuesto por Cabo Verde, el crucero MV Hondius inició una maniobra de emergencia: puso proa hacia las Islas Canarias. El archipiélago español se perfila como el único destino capaz de brindar la infraestructura sanitaria necesaria para atender el brote, pero la decisión de Madrid genera una fuerte tensión política y sanitaria.

A bordo viajan 13 ciudadanos españoles (uno de ellos tripulante) y el único argentino de la expedición. Mientras la embarcación navega los dos o tres días que la separan de España, las autoridades de Canarias y el Ministerio de Sanidad español evalúan los protocolos de «evacuación controlada» solicitados por la OMS.

La encrucijada española: ¿asistencia humanitaria o blindaje?

A diferencia de Cabo Verde, que priorizó el cierre total, España enfrenta una presión internacional mayor por la presencia de sus propios ciudadanos a bordo y su estatus como potencia europea con capacidad de respuesta.

La intención inicial es trasladar a los pasajeros con síntomas graves directamente a hospitales de alta complejidad en las islas para ser puestos en aislamiento estricto. El Ministerio de Sanidad español analiza si el barco podrá atracar en un muelle aislado de las zonas turísticas o si los pacientes serán evacuados en helicóptero o lanchas especiales antes de que el buque toque tierra firme.

El organismo internacional está presionando para que España actúe como corredor sanitario, permitiendo que el barco reanude su ruta solo después de que los focos de contagio sean retirados.

Tensión en Islas Canarias: qué definieron

La noticia de que el «barco con hantavirus» se dirige a Canarias ya generó reacciones en el gobierno local. Las autoridades sanitarias de las islas se mantienen en contacto permanente con el Gobierno central en Madrid para definir:

Se barajan opciones en Gran Canaria o Tenerife por su capacidad hospitalaria.

Si bien el hantavirus no se transmite habitualmente de persona a persona (salvo cepas específicas como la Andes), el antecedente de la mujer fallecida tras el vuelo a Johannesburgo puso a los epidemiólogos españoles en estado de alerta máxima.

La confirmación de la OMS de que la mujer neerlandesa falleció en Johannesburgo tras ser evacuada en un avión comercial encendió las alarmas en los aeropuertos españoles.

«Se están rastreando todos los nexos epidemiológicos», informaron fuentes sanitarias. España busca asegurar que ningún otro pasajero con síntomas haya intentado volar hacia el continente europeo antes de que se declarara la cuarentena a bordo.

El MV Hondius en cifras: el peso de España a bordo

De los 88 pasajeros y 61 tripulantes (149 personas en total), el contingente español es uno de los más numerosos, lo que obliga al país a intervenir por razones de protección consular:

13 españoles: 12 pasajeros y 1 trabajador de la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.

Situación del argentino: Al ser el único de su nacionalidad, el consulado argentino en España se mantiene a la expectativa de las definiciones que tome el gobierno de Pedro Sánchez para asistir a su ciudadano.

Con información de AP.