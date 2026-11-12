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Yo Como

Cómo hacer aros de calamar a la romana con cerveza y sin huevo

Una idea fácil y rápida para acompañar cualquier picada. La propuesta es de @annarecetasfaciles.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer aros de calamar a la romana con cerveza y sin huevo

Una idea fácil y rápida para acompañar cualquier picada. La propuesta es de @annarecetasfaciles.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

aros de calamar: 250 gr

cerveza: 200 ml

harina: 150 gr

sal: 1 pizca

aceite para freír: c/n

Preparación


Secar bien los aros de calamar y ponerles un poco de sal. Preparar la masa del rebozado mezclando cerveza con harina y un poco de sal. La textura tiene que ser fluída, pero a la vez algo espesita.

Enharinar los aros de calamar y luego sumergirlos en la masa del rebozado. Escurrir el exceso y freír en aceite muy caliente. Cuando se doren por ambas caras, retirar a un plato sobre papel absorbente. Servir con unas rodajas de limón.


Temas

Alimentación

Comidas

comidas rápidas

Cómo hacer

Gastronomía

mariscos

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