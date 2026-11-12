Cómo hacer aros de calamar a la romana con cerveza y sin huevo
Una idea fácil y rápida para acompañar cualquier picada. La propuesta es de @annarecetasfaciles.
Cómo hacer aros de calamar a la romana con cerveza y sin huevo
Una idea fácil y rápida para acompañar cualquier picada. La propuesta es de @annarecetasfaciles.
Lista de Ingredientes
aros de calamar: 250 gr
cerveza: 200 ml
harina: 150 gr
sal: 1 pizca
aceite para freír: c/n
Preparación
Secar bien los aros de calamar y ponerles un poco de sal. Preparar la masa del rebozado mezclando cerveza con harina y un poco de sal. La textura tiene que ser fluída, pero a la vez algo espesita.
Enharinar los aros de calamar y luego sumergirlos en la masa del rebozado. Escurrir el exceso y freír en aceite muy caliente. Cuando se doren por ambas caras, retirar a un plato sobre papel absorbente. Servir con unas rodajas de limón.
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