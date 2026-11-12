Intento de homicidio en San Martín de los Andes: la víctima está grave y dos hermanos quedaron detenidos

La jueza de Garantías Laura Barbé intervino en la audiencia de formulación de cargos contra los dos acusados en la localidad cordillerana.

Dos hermanos fueron imputados por intentar matar a un hombre de 48 años al que atacaron con un arma blanca mientras permanecía dentro de su camioneta, en el centro de San Martín de los Andes. El ataque fue interrumpido por un testigo. La víctima permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y en estado de extrema gravedad. Ocurrió el sábado 7 de noviembre, a las 21.30.

La fiscal Inés Gerez atribuyó a los hermanos, identificados por la fiscalía a través de las iniciales G.A.C.O. y M.J.C.O. la coautoría de una tentativa de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. La jueza de Garantías Laura Barbé tuvo por formulados los cargos y dispuso que ambos permanezcan en prisión preventiva durante 15 días.

Cómo fue el ataque en el centro

Según la teoría fiscal, alrededor de las 21.30 los hermanos llegaron en un automóvil junto a una tercera persona que todavía no fue identificada. La víctima estaba sola dentro de su camioneta, luego de que su hijo descendiera para realizar una compra.

Los agresores habrían forzado la puerta del conductor y atacado al hombre con un arma blanca en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza. Un testigo que circulaba por el lugar advirtió lo que ocurría y les dijo que llamaría a la Policía. Los tres escaparon en el vehículo en el que habían llegado.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo, donde debió ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones neurológicas. El informe médico indicó que seguía en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y en estado de extrema gravedad.

La investigación apunta a un conflicto previo

Entre las evidencias expuestas por Gerez figuran comunicaciones telefónicas que darían cuenta de un conflicto anterior entre uno de los imputados y la víctima, relacionado con una deuda de dinero y herramientas de trabajo.

Además, durante los allanamientos realizados en los domicilios de los hermanos se encontraron prendas de vestir con manchas compatibles con sangre. La Fiscalía indicó que todavía resta identificar a la tercera persona que habría participado del ataque y recibir declaraciones testimoniales.

La fiscal solicitó tres meses para desarrollar la investigación penal preparatoria. La jueza Barbé hizo lugar al pedido y estableció ese plazo para avanzar con las medidas pendientes.

Prisión preventiva por 15 días

La Fiscalía también requirió que los dos imputados permanecieran detenidos durante tres meses. Fundamentó el pedido en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, principalmente por la necesidad de identificar al tercer presunto participante y resguardar los testimonios pendientes.

La jueza dispuso la prisión preventiva de ambos hermanos por 15 días. La medida quedó condicionada a que se garanticen condiciones adecuadas de alojamiento. Si eso no fuera posible, las partes deberán volver a discutir alternativas de detención.