Operativo integral: Neuquén afina los controles de seguridad y tecnología para la Fiesta de la Confluencia 2027

El ministro Matías Nicolini y la jefa de Gabinete María Pasqualini encabezaron el encuentro para coordinar los controles preventivos en el predio.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 se metió de lleno en la mesa de decisiones operativas, con un objetivo excluyente: garantizar la seguridad y la prevención en el predio de la Isla 132.

Para garantizar un buen desarrollo del festival, el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, y la secretaria y jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, lideraron las reuniones de trabajo junto a los equipos técnicos estatales. La premisa central del cónclave fue articular de manera milimétrica el despliegue humano y tecnológico antes de que comience a masificarse la llegada de visitantes.

La Fiesta de la Confluencia ya está en marcha El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, participó de una reunión de trabajo junto a equipos técnicos para avanzar en la planificación y organización de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 https://t.co/97dcVRBFW4 November 11, 2026

El plan de seguridad: tecnología y despliegue en la Isla 132 durante la Fiesta de la Confluencia 2027

Ante la magnitud del evento, el Ejecutivo provincial y el municipio capitalino apostaron a una planificación anticipada que cruza recursos humanos y soporte digital de monitoreo en tiempo real.

El esquema preventivo se sostiene sobre cuatro pilares operativos:

Logística y control de accesos: regulación estricta de los flujos peatonales y vehiculares en el perímetro de la Isla 132.



regulación estricta de los flujos peatonales y vehiculares en el perímetro de la Isla 132. Articulación estatal: coordinación directa entre las fuerzas de seguridad provinciales, los equipos de emergencia y las áreas operativas.



coordinación directa entre las fuerzas de seguridad provinciales, los equipos de emergencia y las áreas operativas. Soporte tecnológico: incorporación de cámaras y herramientas de vigilancia para prevenir incidentes durante las cuatro jornadas de celebración.



incorporación de cámaras y herramientas de vigilancia para prevenir incidentes durante las cuatro jornadas de celebración. Recursos humanos: presencia preventiva en puntos estratégicos del predio para asistir a los miles de vecinos y turistas.

«La seguridad se construye con planificación, prevención y trabajo en equipo», remarcaron desde la cartera de Seguridad, destacando que la mesa conjunta con el equipo de Pasqualini resulta clave para unificar criterios entre la Provincia y el Municipio.

Pulseras digitales y grilla confirmada para la Fiesta de la Confluencia 2027

Mientras los equipos técnicos terminan de pulir el operativo de control, el festival combina la seguridad con los preparativos de su grilla artística y el sistema de comercialización. Las entradas saldrán a la venta este viernes e introducirán un cambio rotundo en el predio: funcionarán con pulseras digitales (tecnología RFID / sistema Cashless) para eliminar el uso de efectivo en barras y food trucks.

Las actuaciones musicales sobre el escenario principal de la Isla 132 se desarrollarán entre el 18 y el 21 de febrero, con el siguiente cronograma: