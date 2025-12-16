SUSCRIBITE
Cómo hacer bastones de zapallito al horno: crocantes, sin fritura ni harinas  

Se trata de una alternativa rápida, económica y saludable para acompañar cualquier comida o disfrutar como snack liviano. 

Redacción

Por Redacción

Bastoncitos de zapallito.

Los bastones de zapallito son una receta sencilla que permite transformar esta verdura en una opción crocante y deliciosa, perfecta para quienes buscan comer más vegetales sin caer en preparaciones aburridas.  

Al hornearlos en lugar de freírlos, se reduce la cantidad de grasas y calorías, al lograr un plato más equilibrado. Y lo mejor es que no necesitan harinas, lo que los convierte en una alternativa apta para celíacos o para quienes siguen una alimentación libre de gluten. 

Su sabor suave los hace ideales para combinar con diferentes dips o salsas caseras, y son una excelente opción para sumar más verduras a la dieta de chicos y grandes.  

Paso a paso: cómo hacer bastones de zapallito al horno  

Ingredientes:  

  • 2 zapallitos medianos  
  • 2 huevos batidos  
  • 1 taza de avena molida o pan rallado sin gluten  
  • Especias a gusto: orégano, pimentón, ajo en polvo  
  • Sal y pimienta  

Preparación:  

  • Cortá los zapallitos en bastones finos.  
  • Pasalos primero por huevo batido y luego por la mezcla de avena con especias.  
  • Acomodalos en una bandeja con papel manteca o apenas aceitada.  
  • Horneá a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.  
  • Servilos calientes con una salsa de yogur, hummus o palta. 

