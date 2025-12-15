Por qué recomiendan borrar cosas del celular para estar mejor y tener la energía limpia

Qué hay que borrar del celular para estar mejor energéticamente.

Eliminar cosas del celular no solo aumenta la capacidad de almacenamiento y mejora el rendimiento, sino que también tiene beneficios ligados a nuestro bienestar. En un mundo donde el celular se convirtió en una extensión de la vida cotidiana, cada vez más especialistas en bienestar y terapias holísticas aseguran que ordenar y limpiar el teléfono también impacta en la energía personal. Lejos de ser solo una cuestión tecnológica, borrar ciertos contenidos ayuda a soltar cargas emocionales y abrir espacio a nuevas experiencias.

Qué borrar del celular para limpiar la energía

La terapeuta holística Gabriela Casanova, reconocida por hacer rituales de abundancia, detalla que se debe hacer una limpieza en el celular para estar mejor con la propia energía. ¿Qué elementos hay que mandar a la papelera de reciclaje?

Contactos que ya no están

Eliminar números de personas con las que ya no hay vínculo —ya sea porque se alejaron, pertenecen al pasado o solo se habló una vez— ayuda a cerrar ciclos emocionales. Según estas corrientes, mantener esos contactos activa la nostalgia y dificulta abrirse a nuevas relaciones.

Fotos y videos sin significado

Imágenes borrosas, repetidas o que no generan ninguna emoción positiva representan memorias estancadas. Borrarlas permite liberar cargas viejas y ganar claridad mental para percibir, decidir y crear desde el presente.

Aplicaciones que ya no se usan

Las apps guardan más que datos: también contienen recuerdos, rutinas y emociones asociadas a etapas anteriores. Desinstalarlas simboliza soltar patrones, hábitos o situaciones que ya cumplieron su función y no aportan al momento actual.

Borrar la caché: limpiar lo invisible

Así como el celular acumula datos temporales, las personas también retienen pensamientos repetidos, tensiones y emociones no resueltas. Vaciar la caché se interpreta como un gesto simbólico para volver a un estado más liviano, centrado y alineado.

Un gesto simple para que lo nuevo fluya

Desde la mirada energética, borrar contenido del celular no es perder, sino hacer espacio. Cuando se libera lo viejo —digital y emocional— se facilita la llegada de nuevas oportunidades, vínculos y experiencias.

Ordenar el celular es una forma moderna de limpieza energética. Menos archivos, menos peso emocional; más espacio para lo nuevo.