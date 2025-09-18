Cómo hacer crumble cookies sin gluten con el mismo sabor y esponjosidad

Lista de Ingredientes azúcar blanca: 90 gr azúcar mascabo: 90 gr huevo: 1 premezcla sin gluten: 250 gr polvo para hornear: 2 cdas. gotas de chocolates: 200 gr

Preparación

En un bol, colocar el azúcar blanca y el azúcar mascabo junto con el huevo. Batir enérgicamente hasta que la mezcla se vea cremosa y aireada.

Agregar la harina sin gluten y el polvo para hornear. Mezclar con una espátula o cuchara de madera hasta integrar bien todos los ingredientes.

Podés sumar chocolate troceado, galletas sin gluten trituradas, nueces, almendras u otros toppings para darle más textura y sabor

Tomar porciones de masa con una cuchara (o con las manos) y disponerlas en una placa para horno cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una.

Llevarlas al freezer una hora y luego a horno, pre calentado, a 160–170° C durante 20-25 minutos, hasta que los bordes estén dorados pero el centro se mantenga suave.

Dejar reposar unos minutos en la bandeja antes de pasarlas a una rejilla. Una vez frías, ¡listas para disfrutar!

