La ruta de los tulipanes en la Patagonia: así se prepara Neuquén para potenciar el turismo en primavera

El norte neuquino busca consolidarse como un destino indiscutido para las escapadas de primavera. Huinganco, conocida popularmente como «el jardín de la provincia», se prepara para inaugurar un circuito turístico inédito en su historia: la ruta de los tulipanes.

El proyecto busca fusionar el turismo, la producción autóctona y la cultura local durante el mes de octubre, momento exacto en el que estallan los colores. La iniciativa cuenta con el respaldo directo de los ministerios de Economía y Turismo de Neuquén, que ya delinean una agenda intensiva para traccionar visitantes desde el Alto Valle y otras provincias hacia el Alto Neuquén.

De los pinos a los colores: la reconversión del vivero

El epicentro de este nuevo fenómeno turístico es el histórico Vivero Provincial. Tradicionalmente vinculado a la producción forestal y a la repoblación con especies madereras en las laderas montañosas, el predio decidió dar un giro audaz hacia la diversificación de sus tierras.

Para esta primera temporada turística, la apuesta productiva incluye:

El gran atractivo: la floración en simultáneo de 16.000 bulbos de tulipanes sembrados especialmente para teñir el paisaje cordillerano.

la floración en simultáneo de sembrados especialmente para teñir el paisaje cordillerano. Flora autóctona: la propagación de especies nativas destinadas a recuperar el arbolado urbano y fortalecer la vegetación local.

la propagación de especies nativas destinadas a recuperar el arbolado urbano y fortalecer la vegetación local. Plantas aromáticas: el cultivo de nuevas variedades para potenciar a los emprendedores de la región.

Esta reconversión cuenta con el soporte técnico de la Secretaría de Producción e Industria y del Centro PyME-ADENEU. Los expertos trabajan codo a codo con el personal del vivero para garantizar que la experiencia productiva se traduzca en una postal perfecta para las redes sociales de los turistas.

Un motor económico para el Alto Neuquén

Más allá del indiscutible impacto visual, la temporada de tulipanes representa una inyección económica vital para la región. El municipio de Huinganco articuló la agenda de octubre con un objetivo claro: que el flujo de turistas impacte de lleno en los bolsillos locales.

La estrategia oficial apunta a que quienes viajen a presenciar la floración extiendan su estadía para consumir la gastronomía de la zona, adquirir productos directos de los artesanos y dinamizar la red de prestadores de servicios del corredor norte, consolidando a Huinganco como un destino que va mucho más allá de la minería o la actividad forestal.