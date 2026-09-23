IUPA reúne al fotoperiodismo y al arte en el Festival Lumen: fechas, muestras y charlas gratuitas

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) realizará este jueves 24 y viernes 25 de septiembre la tercera edición del Festival Lumen, un encuentro de entrada libre y gratuita organizado por la Tecnicatura Universitaria en Fotografía y el Departamento de Artes Audiovisuales.

Las actividades se desarrollarán en las sedes de IUPA (Rivadavia 2263) y en la Casa de la Cultura (9 de Julio 1043), bajo el concepto «Memoria. Huella de lo posible». Habrá talleres, presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales, muestras fotográficas y conversatorios con investigadores y fotoperiodistas de la región.

Amanda Mujica Portas, creadora y coordinadora del Festival Lumen, detalla en diálogo con Diario RÍO NEGRO que el eje de este año busca «abrir el diálogo y la reflexión a 50 años del golpe cívico-eclesiastico- militar perpetrado el 24 de marzo de 1976. En torno al eje propuesto nuestras invitadas abordan de manera directa estas cuestiones».

En concordancia con esto, agrega: «proponemos pensar las memorias en plural, mirando las memorias colectivas que vinculan la construcción del estado-nación sobre genocidios aún negados, o aquellas más personales como las enlazadas con duelos de seres queridos. Esto nos permite entonces abrir interrogantes que vinculan las materialidades fotográficas, las prácticas artísticas y el ejercicio ciudadano de construir espacios colectivos, comunitarios, públicos y de acceso libre como es esta Universidad».

Además espera que con la participación de la comunidad «circulen voces e imagenes, con la expectativa de que multipliquen y que pueda nutrirse las miradas desde las distintas prácticas artísticas que nos hacen artistas y espectadores. También esperamos que este festival siga creciendo, como lo viene haciendo año a año».

Dos jornadas con la memoria colectiva como eje

El jueves las actividades comenzarán a las 9 con el taller «Fotografía contemporánea, historia y política. Mirar (y escribir) la imagen», a cargo de Natalia Fortuny, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet especializada en fotografía y política, en el SET de IUPA. A las 14 se inaugurará en el mismo espacio la Biblioteca Colectiva, una exposición de fotolibros del CEF Córdoba, del Centro de Estudios Lumen y de estudiantes de la casa de estudios.

La presentación oficial del festival tendrá lugar a las 16 en el Auditorio IUPA, con un conversatorio sobre memoria y fotografía a cargo de Fortuny, moderado por Ayelén Koopmann.

A las 17.30 se presentará el libro «El día que empezaba el verano», de María José Melendo, con la moderación de Stefanie Wolff, y a las 18.30 se abrirá un conversatorio sobre la cobertura fotográfica de los juicios de la causa «La Escuelita», con los fotoperiodistas Cecilia Maletti y Matías Subat, moderado por Verónica H. Roig. La jornada cerrará a las 19.15 con VJ Book, una práctica artística en vivo que combina libros de fotografía y sonido.

El viernes se repetirá el taller de Fortuny en un segundo encuentro, también de 9 a 12. A las 14.30, en el Auditorio IUPA, se expondrá el proyecto de cátedra «El bosque de la Memoria (Cianotipias)», sobre una experiencia realizada en la Universidad del Comahue, a cargo de Amanda Mujica, Verónica H. Roig y Silvia Butvilofsky. A las 15.30 se presentará el libro «La luz Prohibida», de Malena Cagna, con Darío Caballes y la moderación de Ludmila Cabana Crozza, y en simultáneo se proyectará el audiovisual «Espejismos, La imagen del Desierto», de Viviana Portnoy, con un conversatorio posterior junto a Maite Aranzabal y María José Melendo.

A las 18 se inaugurará en el pasillo de la biblioteca de IUPA la muestra de cianotipias «El bosque de la Memoria». Ya en la Casa de la Cultura, a las 20 se realizará el armado colectivo del mural «El olvido y la memoria», que a las 21 se sumará a una inauguración múltiple junto a la muestra «Argra 50 años – Nunca más» y a una exhibición del colectivo Aguja Activa. El festival cerrará a las 21.30 con una cena compartida y música en vivo.

Investigadores y fotoperiodistas invitados

Entre los invitados especiales del festival figuran Natalia Fortuny, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet; María José Melendo, doctora en Filosofía y docente e investigadora de la UNCo y la UNRN; los fotoperiodistas Cecilia Maletti y Matías Subat, con extensa trayectoria en cobertura de derechos humanos y conflictos sociales en la Patagonia; y la artista escénica y artivista ambiental Maite Aranzabal.

La organización del festival está a cargo de Amanda Mujica Portas, creadora y coordinadora del Festival Lumen; Ayelén Koopmann, Ludmila Cabana Crozza, Stefanie Wolff y Verónica H. Roig, coordinadora del Departamento de Artes Audiovisuales de IUPA; y Viviana Portnoy, coordinadora de la Tecnicatura en Fotografía.

Grilla completa de actividades

Jueves 24 de septiembre

9 a 12 h — Taller «Fotografía contemporánea, historia y política. Mirar (y escribir) la imagen», por Natalia Fortuny (SET de IUPA).

(SET de IUPA). 14 h — Biblioteca Colectiva: exposición de fotolibros del CEF Córdoba, el Centro de Estudios Lumen y estudiantes de IUPA (SET de IUPA).

16 h — Presentación oficial del festival y conversatorio «Memoria y fotografía», con Natalia Fortuny. Modera Ayelén Koopmann (Auditorio IUPA).

Modera Ayelén Koopmann (Auditorio IUPA). 17.30 h — Presentación del libro «El día que empezaba el verano», de María José Melendo. Modera Stefanie Wolff (Auditorio IUPA).

Modera Stefanie Wolff (Auditorio IUPA). 18.30 h — Conversatorio sobre la cobertura fotográfica de los juicios de «La Escuelita», con Cecilia Maletti y Matías Subat . Modera Verónica H. Roig (Auditorio IUPA).

. Modera Verónica H. Roig (Auditorio IUPA). 19.15 h — VJ Book: práctica artística en vivo con libros de fotografía y sonido (SET de IUPA).

Viernes 25 de septiembre