Cómo hacer matambre arrollado para las Fiestas de fin de año: la receta de Paulina Cocina 

Paulina Cocina compartió en su recetario web un infaltable de la mesa de las Fiestas de Fin de año: el matambre arrollado. De pollo, cerdo o vaca, con arvejas o sin, este clásico es de los preferidos de millones de argentinos.

La receta de Paulina Cocina para hacer un matambre arrollado: el paso a paso

«Ya estamos con las fiestas pisándonos los talones, y si decimos fiestas, decimos matambre arrollado, no hay otra! Esta es una de mis recetas favoritas de todas las fiestas, y a ser sincera, de todo el año», expresó la creadora de contenido.

A través de su recetario web, Paulina Cocina compartió su receta de matambre arrollado. Ideal como entrada para la mesa navideña y de Año Nuevo, a continuación te contamos cómo prepararlo y qué ingredientes le quedan perfectos, según la creadora de contenido:

Ingredientes

1 matambre.

Sal.

Pimienta.

Mostaza.

2 dientes de ajo.

Panceta.

Zanahoria.

Huevo.

Tomate seco.

Morrón.

Perejil.

Arvejas.

Verdeo.

Caldo.

Preparación

Desgrasar el matambre, sacar la grasa gruesa tirando con fuerza, y la grasa fina tirando un poquito y desprendiéndola con la ayuda de un cuchillo.

Cortar el matambre cuadrado, tratar de darle la forma más cuadrada posible sin desperdiciar mucho. Condimentar con sal y pimienta, pintar con mostaza, agregar leche de ajo o un par de dientes de ajo picado, y por último perejil picado.

Relleno: en uno de los bordes largos, vamos a poner la panceta y las tiras de zanahoria cruda, dejar un espacio de unos 3 o 4 cm y colocar el morrón en tiras. Por último, después de otro espacio, colocamos los tomates secos.

Todo lo que ponemos a continuación, lo esparcimos entre todo el matambre arrollado: cebolla de verdeo picada gruesa, arvejas y huevo duro rallado.

Enrollar de forma pareja e ir haciendo presión para que no quede mucho aire.

Ahora vamos a bridar el matambre arrollado. El bridado es atar la carne con presión para que no se desarme en la cocción. Se hace con un hilo de matambre que aguante el calor. Se empieza con un nudo en uno de los extremos, y se forma un lazo con la mano para pasar por el matambre arrollado, se sigue hasta el otro extremo.

Envolver en papel film bien ajustado dos veces para evitar que se salga el relleno. y volver a bridar.

Llevar a una olla con agua, sal y caldo. Mantener el hervor entre 1 hora y media y dos horas, depende el grosor del matambre. A mitad de cocción lo vamos a dar vuela. Si se queda sin agua, agregar agua hirviendo para no cortar la cocción.

Pasado el tiempo de cocción, lo dejamos entibiar en el agua.