Cómo hacer turrón navideño de maní y caramelo: receta simple y en pocos minutos para disfrutar de la mesa dulce

En la mesa dulce de Navidad hay sabores que no fallan y despiertan recuerdos inmediatos. Uno de ellos es el turrón de maní con caramelo, una preparación tradicional, económica y fácil de hacer que sigue vigente generación tras generación. Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, este clásico navideño se puede preparar en casa en cuestión de minutos.

Ideal para acompañar el brindis, regalar o sumar a la mesa de postres, este turrón combina el crocante del maní con el dulzor intenso del caramelo, logrando un equilibrio perfecto que conquista a chicos y grandes.

Cómo hacer turrón navideño de maní y caramelo: receta paso a paso

Ingredientes

200 g de maní tostado (pelado y sin sal)

200 g de azúcar

1 cucharadita de jugo de limón o unas gotas de esencia de vainilla (opcional)

Papel manteca o placa aceitada

Paso a paso: listo en menos de 15 minutos

1. Preparar el caramelo

En una sartén o cacerola de fondo grueso, colocar el azúcar a fuego medio. Dejar que se derrita lentamente sin revolver, moviendo apenas el recipiente cuando comience a tomar color.

Cuando el caramelo esté dorado, agregar el jugo de limón o la vainilla si se desea.

2. Incorporar el maní

Agregar de inmediato el maní tostado al caramelo y mezclar rápidamente con cuchara de madera o espátula, cuidando que todos los maníes queden bien cubiertos.

3. Volcar y dar forma

Volcar la preparación sobre una placa aceitada o papel manteca. Con una espátula o rodillo apenas aceitado, aplastar y darle forma rectangular al turrón.

4. Dejar enfriar

Dejar reposar a temperatura ambiente hasta que el caramelo se endurezca por completo. Luego, cortar en trozos del tamaño deseado.

Un clásico que no falla en Navidad

El turrón de maní y caramelo es una de esas recetas que atraviesan las fiestas sin perder vigencia. Rápido, rendidor y con ingredientes accesibles, se convierte en una solución perfecta para sumar algo dulce y casero sin pasar horas en la cocina.

Además, puede personalizarse agregando semillas, frutos secos o bañándolo en chocolate para una versión más gourmet. Simple y delicioso, este turrón confirma que en Navidad, muchas veces, menos es más.