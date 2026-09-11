Omelette de pollo, espinaca y queso: una receta fácil, nutritiva y lista en pocos minutos
Con pocos ingredientes y en apenas unos minutos, este omelette combina proteínas, verduras y queso en una preparación sencilla para resolver el almuerzo o la cena.
Cuando se busca una comida rápida, rica y completa, el omelette aparece como una de esas recetas que permiten aprovechar ingredientes que hay en casa. En esta versión, el pollo se combina con espinaca y queso para lograr un plato sabroso y fácil de preparar.
Además, es una alternativa versátil: puede servirse como plato principal acompañado por una ensalada, o cortarse en porciones para llevar.
Ingredientes para el omelette
- 2 huevos.
- 100 gramos de pollo cocido.
- Un puñado de espinaca fresca.
- 30 a 40 gramos de queso.
- 1 cucharadita de aceite.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- Opcional: ajo, nuez moscada o hierbas aromáticas.
Cómo preparar el omelette de pollo, espinaca y queso
El primer paso es tener el pollo cocido y desmenuzado. Puede utilizarse pechuga, aunque también es una buena manera de aprovechar pollo que haya quedado de otra comida.
Por otro lado, se lava la espinaca y se cocina durante unos minutos en una sartén hasta que reduzca su volumen. Se puede agregar un poco de ajo para darle más sabor.
En un recipiente se baten los huevos con una pizca de sal y pimienta. Se calienta una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y se incorporan los huevos.
Cuando comiencen a coagularse, se distribuye sobre una mitad el pollo desmenuzado, la espinaca y el queso.
Se dobla el omelette por la mitad y se cocina a fuego bajo hasta que el huevo esté completamente cocido y el queso comience a fundirse.
Una receta que se adapta a lo que hay en casa
Una de las ventajas del omelette es que admite diferentes combinaciones. Se pueden sumar cebolla salteada, tomate, morrón, champiñones o distintas hierbas aromáticas.
El queso también puede reemplazarse por la variedad disponible en la heladera, teniendo en cuenta que algunos aportarán más sabor y otros una textura más cremosa.
Para completar el plato, se puede acompañar con una ensalada de hojas verdes, tomate o vegetales de estación.
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