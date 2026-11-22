Un operativo contra el microtráfico realizado en el barrio Peñi Trapum de Cutral Co terminó con el secuestro de casi 670 dosis de cocaína, marihuana, dos armas de fuego y municiones. Cinco personas, dos hombres y tres mujeres, quedaron imputadas en la causa, luego de un allanamiento concretado por la Policía del Neuquén tras diez días de investigación.

El procedimiento se realizó el viernes por la tarde y estuvo a cargo de la División Antinarcóticos. La pesquisa había comenzado el 11 de noviembre, a partir de información que recibió el personal policial sobre una vivienda que presuntamente era utilizada como punto de venta de estupefacientes.

La investigación apuntó a una vivienda con dos departamentos

Según la información del procedimiento, el terreno allanado tenía dos departamentos independientes, cada uno con su propio acceso. Los investigadores también habían registrado episodios de violencia con armas de fuego en ese sector, un antecedente que formó parte del contexto de la pesquisa.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron aproximadamente 670 dosis de clorhidrato de cocaína y otras 22 dosis de flores de cannabis. También encontraron dos balanzas digitales, dos armas de fuego y alrededor de 42 municiones.

A ese material se sumaron nueve teléfonos celulares, recortes de nylon que, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para fraccionar las sustancias y dos automóviles tipo sedán. Los elementos quedaron incorporados a la causa para avanzar con las actuaciones judiciales.

Las cinco personas imputadas tienen 17, 18, 39, 44 y 58 años. Se trata de dos hombres, de 17 y 39 años, y tres mujeres, de 18, 44 y 58 años. La información oficial no precisó qué participación se atribuye a cada una de ellas.

La desfederalización del microtráfico en Neuquén

El procedimiento se enmarca en la política provincial de investigación de la comercialización minorista de drogas, que tomó impulso con la desfederalización del microtráfico. Desde entonces, la Policía, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia neuquina intervienen en este tipo de delitos.

La Ley Provincial 3.488, vigente desde febrero de 2025, estableció herramientas para investigar y perseguir la venta minorista de estupefacientes. Según el Gobierno provincial, su implementación fue acompañada por inversiones en equipamiento, tecnología, capacitación y personal especializado.

La Provincia informó que destinó más de 5.500 millones de pesos a recursos para combatir el narcotráfico, entre ellos vehículos, elementos de protección, herramientas informáticas y software para las investigaciones. En septiembre de 2026, había comunicado que desde la entrada en vigencia de la norma se realizaron 434 allanamientos y se obtuvieron 183 condenas por causas vinculadas al microtráfico.