Pan de ajo y aceite de oliva en sartén: la receta fácil que no necesita horno
Una preparación casera, con pocos ingredientes y sin necesidad de prender el horno. Este pan de ajo y aceite de oliva se puede hacer en sartén y es ideal para acompañar una comida o disfrutar recién hecho.
El pan de ajo es una de esas recetas que se pueden preparar en casa sin demasiadas complicaciones. Con harina, agua, ajo y aceite de oliva, es posible hacer un pan casero dorado por fuera, tierno por dentro y con mucho sabor, sin necesidad de utilizar el horno.
La cocción en sartén permite resolver la preparación en pocos minutos y convierte a esta receta en una alternativa práctica para acompañar sopas, ensaladas, carnes o simplemente comerlo solo.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pan de ajo en sartén
Para preparar esta receta se necesitan ingredientes sencillos que suelen estar en cualquier cocina.
- 250 g de harina.
- 150 ml de agua tibia.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 2 dientes de ajo picados.
- Perejil fresco picado (opcional).
Cómo hacer pan de ajo y aceite de oliva paso a paso
- Preparar la masa: en un recipiente, mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear. Agregar el agua tibia y una cucharada de aceite de oliva. Integrar hasta formar una masa.
- Amasar: trabajar la masa durante unos minutos hasta que quede suave y manejable. Dejar reposar durante 10 minutos.
- Formar los panes: dividir la masa en porciones pequeñas y estirarlas con un palo de amasar hasta obtener discos finos.
- Cocinar en sartén: calentar una sartén a fuego medio y cocinar cada pan durante dos o tres minutos por lado, hasta que se formen manchas doradas y la masa esté cocida.
- Preparar el aceite de ajo: mezclar el aceite de oliva restante con el ajo picado y, si se desea, el perejil fresco.
- Dar sabor: pincelar los panes recién cocidos con la mezcla de aceite de oliva y ajo. Servir calientes.
Cómo acompañar el pan de ajo casero
Este pan se puede servir como entrada, acompañamiento o incluso como base para preparar tostadas. También es una buena opción para sumar a una picada, acompañar quesos o disfrutar con dips caseros.
El secreto está en pincelarlo con el aceite de ajo cuando todavía está caliente, para que absorba mejor los sabores y quede más aromático.
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