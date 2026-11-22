Once automóviles y una motocicleta fueron retenidos durante un operativo de control vehicular realizado en Cipolletti, donde once conductores dieron positivo en los test de alcoholemia. El procedimiento se desarrolló entre la medianoche y las 6 de la mañana del domingo en el derivador Bicentenario.

La graduación más alta registrada fue de 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre. El dispositivo estuvo a cargo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), junto con personal de Tránsito Municipal.

Seis horas de controles en el derivador Bicentenario

Durante el operativo, cuatro efectivos de la BMA y agentes municipales controlaron vehículos y personas. El objetivo fue detectar conductas de riesgo y evitar que quienes condujeran bajo los efectos del alcohol continuaran circulando.

Como resultado de las inspecciones, además de los once automóviles, fue retenida una moto. La información oficial no precisó las graduaciones registradas por el resto de los conductores ni las circunstancias particulares de cada infracción.

Controles para prevenir siniestros viales

Las tareas forman parte de los operativos que realiza la Policía de Río Negro en coordinación con los municipios. Según se informó, estos dispositivos buscan reforzar la seguridad vial, detectar conductas que puedan generar riesgos y reducir las posibilidades de siniestros en las calles y rutas.