Helado de banana split hecho en casa, ideal para los días de calor

Lista de Ingredientes bananas maduras: 2 leche condensada: 1 lata leche: ½ taza crema de leche: 200 gr esencia de vainilla: 1 cdita. chips de chocolate: 100 gr dulce de leche clásico: 4 cdas.

Preparación

Poner en la licuadora las 2 bananas, agregarle la leche, la esencia de vainilla y la leche condensada. Licuar a máxima potencia hasta que quede bien homogéneo.

Por otro lado, con batidora batir la crema hasta que espese (sin azúcar). Volcar el licuado de banana en un bol e incorporarle suavemente la crema batida. Verter preferentemente en un recipiente metálico e incorporarle los chips de chocolate junto con el dulce de leche.

Llevar al freezer por unas 3 horas mínimo.