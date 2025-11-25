Helado de banana split hecho en casa, ideal para los días de calor
@jimemonteverde nos propone un postre fácil y muy rico para poner en práctica, comer y compartir.
Lista de Ingredientes
bananas maduras: 2
leche condensada: 1 lata
leche: ½ taza
crema de leche: 200 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
chips de chocolate: 100 gr
dulce de leche clásico: 4 cdas.
Preparación
Poner en la licuadora las 2 bananas, agregarle la leche, la esencia de vainilla y la leche condensada. Licuar a máxima potencia hasta que quede bien homogéneo.
Por otro lado, con batidora batir la crema hasta que espese (sin azúcar). Volcar el licuado de banana en un bol e incorporarle suavemente la crema batida. Verter preferentemente en un recipiente metálico e incorporarle los chips de chocolate junto con el dulce de leche.
Llevar al freezer por unas 3 horas mínimo.
Comentarios