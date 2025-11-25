SUSCRIBITE
1 min cronometro
Yo Como

Helado de banana split hecho en casa, ideal para los días de calor

@jimemonteverde nos propone un postre fácil y muy rico para poner en práctica, comer y compartir.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
1 min cronometro
Yo Como

Helado de banana split hecho en casa, ideal para los días de calor

@jimemonteverde nos propone un postre fácil y muy rico para poner en práctica, comer y compartir.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

bananas maduras: 2

leche condensada: 1 lata

leche: ½ taza

crema de leche: 200 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

chips de chocolate: 100 gr

dulce de leche clásico: 4 cdas.

Preparación

Poner en la licuadora las 2 bananas, agregarle la leche, la esencia de vainilla y la leche condensada. Licuar a máxima potencia hasta que quede bien homogéneo.

Por otro lado, con batidora batir la crema hasta que espese (sin azúcar). Volcar el licuado de banana en un bol e incorporarle suavemente la crema batida. Verter preferentemente en un recipiente metálico e incorporarle los chips de chocolate junto con el dulce de leche.

Llevar al freezer por unas 3 horas mínimo.


Temas

Calor

Cómo hacer

Gastronomía

helados

Postres

Receta fácil

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias