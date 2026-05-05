Cómo hacer una suculenta tarta de brócoli y queso azul en poco tiempo
@chantalabad nos propone una receta fácil, rendidora y con un sabor increíble.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina integral: 400 gr
mix de semillas: 3 cdas.
sal: c/n
aceite de olvida: 40 ml
huevo: 1
manteca: 20 gr
agua: c/n
PARA EL RELLENO: --
aceite de oliva: c/n
hongos portobellos y champiñones: 250 gr
ajo: 1 diente
brócoli: 200 gr
huevos: 4
queso crema o crema de leche: 200 gr
queso parmesano: 60 gr
queso azul: 200 gr
sal y pimienta: c/n
Preparación
Para la masa hay que mezclar la harina, las semillas y la sal. Formar una corona y colocar el aceite de oliva, el huevo y la manteca pomada. Comenzar a unir la masa agregando agua tibia (la cantidad va a depender mucho del tipo de harina y la hidratación que necesite).
Formar una masa que no se pegue en las manos. Dejar descansar tapada en la heladera durante 1 hora.
Estirar con ayuda de un palote y harina extra. Cubrir un molde de tarta de 22/24 cm de diámetro o similar, aceitado o enmantecado y reservar.
Para arrancar con el relleno vamos a saltear en aceite de oliva, el ajo picado y los hongos en rodajas, hasta que se doren. Incorporar los brócolis precocidos y escurridos. Reservar.
Por otro lado, mezclar los huevos, los quesos crema y parmesano rallado, sal y pimienta. Verter el salteado sobre la base de la tarta, la mitad del queso azul, encima el ligue y terminar con más queso azul y un poco más de queso rallado.
Cocinar en horno previamente precalentado a 150/160º C por 50 minutos, dependiendo del alto que tenga la tarta.
Tip
Para usar brócoli fresco, hay que cortarlo en flores y cocinarlo durante 2 minutos en agua hirviendo con sal. Para cortar la cocción, pasarlos por un baño de agua helada, así quedan bien verdes.
