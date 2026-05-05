Cómo hacer una suculenta tarta de brócoli y queso azul en poco tiempo

@chantalabad nos propone una receta fácil, rendidora y con un sabor increíble.

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina integral: 400 gr

mix de semillas: 3 cdas.

sal: c/n

aceite de olvida: 40 ml

huevo: 1

manteca: 20 gr

agua: c/n

PARA EL RELLENO: --

aceite de oliva: c/n

hongos portobellos y champiñones: 250 gr

ajo: 1 diente

brócoli: 200 gr

huevos: 4

queso crema o crema de leche: 200 gr

queso parmesano: 60 gr

queso azul: 200 gr

sal y pimienta: c/n

Preparación

Para la masa hay que mezclar la harina, las semillas y la sal. Formar una corona y colocar el aceite de oliva, el huevo y la manteca pomada. Comenzar a unir la masa agregando agua tibia (la cantidad va a depender mucho del tipo de harina y la hidratación que necesite).

Formar una masa que no se pegue en las manos. Dejar descansar tapada en la heladera durante 1 hora.
Estirar con ayuda de un palote y harina extra. Cubrir un molde de tarta de 22/24 cm de diámetro o similar, aceitado o enmantecado y reservar.

Para arrancar con el relleno vamos a saltear en aceite de oliva, el ajo picado y los hongos en rodajas, hasta que se doren. Incorporar los brócolis precocidos y escurridos. Reservar.

Por otro lado, mezclar los huevos, los quesos crema y parmesano rallado, sal y pimienta. Verter el salteado sobre la base de la tarta, la mitad del queso azul, encima el ligue y terminar con más queso azul y un poco más de queso rallado.

Cocinar en horno previamente precalentado a 150/160º C por 50 minutos, dependiendo del alto que tenga la tarta.

Tip

Para usar brócoli fresco, hay que cortarlo en flores y cocinarlo durante 2 minutos en agua hirviendo con sal. Para cortar la cocción, pasarlos por un baño de agua helada, así quedan bien verdes.


