Tarta de pollo y puerro: el paso a paso de una receta cremosa, nutritiva y económica
Un plato fácil, con los ingredientes justos y muy sabrosa. La propuesta es de @chefpacoalmeida.
Tarta de pollo y puerro: el paso a paso de una receta cremosa, nutritiva y económica
Un plato fácil, con los ingredientes justos y muy sabrosa. La propuesta es de @chefpacoalmeida.
Lista de Ingredientes
pechugas de pollo: 500 gr
caldo de verduras: c/n
puerro: 300 gr
queso crema: 225 gr
cebolla: 1
huevos: 2
queso sardo rallado: 250 gr
masa de tarta: 1
Preparación
1. Cortar el pollo para que sea más fácil dorarlo, de ambos lados, en una sartén grande. Sumar caldo y cocinar tapado por 5 minutos. Una vez listo, retirar de la olla y dejar enfriar.
2. Misma sartén con un poco de aceite, saltear la cebolla y el puerro. Salpimentar. Una vez bien cocido, añadir el pollo desmenuzado, un poco más de caldo. Dejar enfriar y reservar.
3. Una vez frío agregar los huevos, el queso crema y nuez moscada.
4. En una fuente para horno colocar la tapa de tarta, un poco de pan rallado, el relleno y cubrir con queso rallado. Horno pre calentado a 180° C y cocinar de 20 a 30 minutos.
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