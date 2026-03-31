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Yo Como

Tarta de pollo y puerro: el paso a paso de una receta cremosa, nutritiva y económica

Un plato fácil, con los ingredientes justos y muy sabrosa. La propuesta es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Tarta de pollo y puerro: el paso a paso de una receta cremosa, nutritiva y económica

Un plato fácil, con los ingredientes justos y muy sabrosa. La propuesta es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pechugas de pollo: 500 gr

caldo de verduras: c/n

puerro: 300 gr

queso crema: 225 gr

cebolla: 1

huevos: 2

queso sardo rallado: 250 gr

masa de tarta: 1

Preparación

1. Cortar el pollo para que sea más fácil dorarlo, de ambos lados, en una sartén grande. Sumar caldo y cocinar tapado por 5 minutos. Una vez listo, retirar de la olla y dejar enfriar.

2. Misma sartén con un poco de aceite, saltear la cebolla y el puerro. Salpimentar. Una vez bien cocido, añadir el pollo desmenuzado, un poco más de caldo. Dejar enfriar y reservar.

3. Una vez frío agregar los huevos, el queso crema y nuez moscada.

4. En una fuente para horno colocar la tapa de tarta, un poco de pan rallado, el relleno y cubrir con queso rallado. Horno pre calentado a 180° C y cocinar de 20 a 30 minutos.


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