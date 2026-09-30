Cómo serán las Eliminatorias al Mundial 2030: Argentina está clasificado pero igual la jugará

La Selección Argentina jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 a pesar de estar clasificado. (Foto: Archivo Matías Subat)

A partir del año que viene, comenzarán las Eliminatorias al Mundial 2030 que serán diferentes porque Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificadas.

Las tres selecciones sudamericanas tienen su boleto asegurado ya que serán sedes en la primera ronda del torneo que luego se completará en España, Portugal y Marruecos.

Esta particularidad en los anfitriores se debe al 100° aniversario del primer Mundial en Uruguay y solo se daría por esta edición. En principio, recibirán un solo partido pero podría disputarse el grupo entero.

Aunque esos tres países ya estén clasificados, igual jugarán las Eliminatorias que tendrán a las 10 selecciones de Conmebol en competencia.

Argentina, Uruguay y Paraguay ya tendrán sus pasajes y sumarán puntos normalmente pero sin nada en juego. Las otras siete competirán por las tres plazas y media restantes (tres clasificados directos y un repechaje).

De esta manera, Sudamérica mantendrá los seis cupos y medios de representación que también tuvo en el Mundial 2026. Solo se quedaron afuera Chile, Perú y Venezuela (Bolivia perdió el repechaje).

Argentina no tendrá la clasificación en juego y los partidos le servirán para medir fuerzas con las otras selecciones de Conmebol que, la mayoría, sí estarán jugando para entrar al Mundial.