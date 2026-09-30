Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui y habló del conflicto con Luck Ra: “No me considero un traidor”

Después de semanas de rumores, Tiago PZK y La Joaqui confirmaron que están en pareja. Los artistas fueron sorprendidos juntos en el aeropuerto de Ezeiza antes de viajar a Colombia y el cantante rompió el silencio sobre su nueva relación y el conflicto con Luck Ra.

La relación entre Tiago PZK y La Joaqui dejó definitivamente de ser un rumor. Después de varias señales en las redes sociales y apariciones juntos, los artistas confirmaron públicamente que están en pareja.

Este miércoles, ambos fueron sorprendidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se mostraron juntos antes de emprender un viaje rumbo a Medellín, Colombia.

La aparición se produjo pocos días después de que Tiago compartiera una imagen en la que aparecía tomado de la mano con La Joaqui junto a un avión privado, una postal que había terminado de alimentar las versiones sobre el romance.

Esta vez, el cantante decidió hablar y no esquivó ninguna de las preguntas sobre su relación.

Tiago PZK confirmó que está en pareja con La Joaqui

Ante la consulta directa sobre si estaban de novios, Tiago fue contundente: “Sí, estamos en pareja”.

La pareja se mostró relajada y cariñosa frente a las cámaras. Incluso el cantante bromeó con la exposición que adquirió el vínculo y aseguró que estaban “felizmente casados”.

Tiago también explicó que conoce a La Joaqui desde hace muchos años, en medio de las especulaciones sobre cuándo habría comenzado la relación.

El romance quedó expuesto después de que ambos comenzaran a compartir distintas señales en las redes y se mostraran juntos tras un viaje a La Rioja, donde la cantante participó del festival Septiembre Joven.

La respuesta de Tiago PZK a Luck Ra

La confirmación del noviazgo también volvió a poner en primer plano a Luck Ra, expareja de La Joaqui, quien había manifestado públicamente su malestar por la situación y apuntado contra Tiago.

Consultado por esas declaraciones, el músico respondió: “Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”.

Tiago evitó involucrarse en los detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra y remarcó que no puede opinar sobre la intimidad de una relación ajena.

Sin embargo, cuando le preguntaron si actualmente consideraba amigo a Luck Ra, respondió simplemente: “No”.

Además, aseguró que intentó comunicarse con él después de que estallara la polémica. “Le mandé varios mensajes, él no me contestó”, reveló.

Qué dijo La Joaqui sobre el comienzo del romance

La Joaqui también decidió hablar después de las críticas y las versiones que circularon sobre los tiempos de su separación de Luck Ra.

La cantante sostuvo que su relación con el cordobés había terminado a principios de julio y explicó que durante un tiempo respetó el pedido de mantener la ruptura en privado.

Según su versión, recién tuvo su primera cita con otra persona el 2 de septiembre, cuando llevaba cerca de dos meses separada.

“Yo jamás fui desleal”, aseguró La Joaqui al rechazar las versiones que sugerían que su nueva relación habría comenzado cuando todavía estaba con Luck Ra.

Tiago PZK y La Joaqui ya no esconden su relación

La aparición conjunta en Ezeiza marca una nueva etapa para los artistas. Después de semanas de rumores, Tiago PZK y La Joaqui decidieron mostrarse públicamente como pareja.

Tiago también dejó en claro que no pretende entrar en una disputa pública por su noviazgo. “No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente”, sostuvo.

Así, mientras las declaraciones de Luck Ra continúan generando repercusiones, Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su romance y se mostraron juntos antes de viajar a Colombia.