Ley de Tierras: el Gobierno analiza reabrir la negociación en el Congreso para proteger el DNU de Milei

La oposición en la Cámara de Diputados comenzó a coordinar una estrategia para rechazar de manera definitiva el DNU 70/2023, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia dejara nuevamente sin efecto las restricciones a la venta de campos a extranjeros.

Frente a esta situación, el oficialismo estudia reincorporar la regulación del uso de la tierra al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y abrir una negociación con bloques aliados.

El fallo sobre la Ley de Tierras reactiva la presión opositora contra el DNU 70/2023

La desición del Máximo Tribunal se conoció pocas horas después de una reunión de la Mesa Política libertaria en la Casa Rosada, donde la agenda legislativa apuntaba a la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la iniciativa por Malvinas. La decisión judicial tomó por sorpresa a los estrategas del Gobierno, obligando a un rediseño de la hoja de ruta en el Congreso.

El artículo 154 del DNU 70/2023 habilita la compra de terrenos rurales por parte de personas o empresas extranjeras, un punto que había generado un intenso debate público y resistencia política durante el invierno. En su momento, el Ejecutivo había aceptado retirar ese apartado de la Ley de Inviolabilidad para garantizar la aprobación del texto general en el Senado.

Tras la resolución judicial, referentes de distintas bancadas opositoras manifestaron la intención de apurar el debate del mega decreto en el recinto de Diputados. Al contar ya con el rechazo previo del Senado, a la oposición le alcanza con una mayoría simple en la Cámara Baja para derogar definitivamente el decreto que desregula amplios sectores de la economía.

En Balcarce 50 consideran que el DNU 70/2023 es la piedra angular del programa económico de Javier Milei, ya que contempla la desregulación del comercio, los servicios, la industria y la derogación de la Ley de Alquileres. Por esa razón, buscan evitar a toda costa una votación adversa que ponga en riesgo la validez del paquete normativo.

Cuáles son los posibles giros en la negociación parlamentaria

Para contrarrestar la avanzada opositora, el oficialismo evalúa incorporar el capítulo de tierras durante las discusiones en las comisiones de Diputados a las que fue girada la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La intención del bloque libertario es canalizar allí el debate específico sobre los inmuebles rurales y evitar que el descontento salpique al resto del DNU.

Desde La Libertad Avanza entienden que los bloques provinciales y los aliados dialoguistas estarían dispuestos a fijar límites a la adquisición extranjera a cambio de destrabar el proyecto de ley y dejar sin efecto la derogación total que impone el decreto de manera directa.

Desde el ámbito judicial explicaron que la sentencia que desestimó la medida cautelar se basó en aspectos procesales sobre la falta de legitimación de los demandantes, sin expedirse sobre la cuestión de fondo. Por lo tanto, advirtieron que el fallo no limita el control de constitucionalidad que debe ejercer el Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia.

Los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti

y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, los operadores del oficialismo confían en que reabrir el diálogo sobre los topes a la propiedad rural servirá como incentivo para contener a los gobernadores, cuyas bancadas resultan determinantes para definir los mayorías en el recinto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene contacto permanente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para monitorear el pulso de la negociación con las distintas fuerzas políticas. El ministro coordinador viaja a París para encabezar una misión oficial junto a un grupo de mandatarios provinciales que controlan votos clave en el Congreso.

Con información de Infobae.