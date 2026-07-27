¡Colgó el silbato! El árbitro Vincic se retiró tras dirigir la final entre Argentina y España

El árbitro fue criticado por su accionar durante el duelo final de la Copa del Mundo.

Tras dirigir la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, el árbitro esloveno Slavko Vincic anunció hoy su retiro de la actividad profesional, noticia que confirmó la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) a través de su sitio oficial.

“Como primer árbitro esloveno, el oriundo de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”, escribió la NZS.

“Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati”, agregó el comunicado.

Previo al encuentro decisivo del Mundial 2026, Vinčić, de 45 años, había dirigido a la Selección Argentina en Qatar 2022, en la recordada y dolorosa derrota en el debut ante Arabia Saudita por 2 a 1, encuentro que tuvo dos goles anulados para el conjunto albiceleste por offside.

En Qatar también dirigió el 3 a 0 de Inglaterra ante Gales por fase de grupos. En tanto, en el Mundial 2026 se estrenó en el empate 1 a 1 de Brasil con Marruecos, continuó en el triunfo 2 a 1 de Argelia con Jordania y, previo al choque decisivo, también impartió justicia en el 2 a 0 de México con Ecuador por 16avos de final.

😱 SE RETIRÓ EL ÁRBITRO DE LA FINAL DEL MUNDIAL



🇸🇮 El esloveno Slavko Vincic le puso punto final a su carrera en el arbitraje, una semana después de dirigir la definición de la Copa del Mundo entre España – Argentina



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Vincic tuvo protagonismo excluyente en el partido final: el esloveno expulsó a Enzo Fernández después de un foul a Cubarsí, tras una doble amarilla, y le anuló un gol al conjunto ibérico -había anotado Nico Williams- cuando el partido estaba 0 a 0, por un pisotón de Merino a Otamendi dentro del área.

Además de lo deportivo, el esloveno carga encima con un antecedente judicial. En 2020, el árbitro fue detenido durante un operativo policial en Bosnia, considerado miembro de una presunta red de prostitución y tráfico de armas y drogas.

El árbitro aseguró desde el primer momento que no tenía ninguna relación con los delitos investigados. Después de prestar declaración, quedó en libertad y fue desligado de la causa, por lo que pudo continuar con su actividad profesional hasta ser elegido para dirigir el partido más importante del Mundial 2026.