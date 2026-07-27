Se reabre la paritaria estatal en Neuquén: pedidos de recomposición y cautela en el Gobierno

La paritaria estatal se retomará en la previa de un nuevo aumento salarial. Foto: Matías Subat.

El Gobierno provincial retomará este martes la mesa salarial iniciada hace dos semanas con los gremios estatales de Neuquén para acordar la paritaria que regirá durante el segundo semestre del año.

El encuentro, como el que se hizo a mediados de mes, tendrá lugar en la Casa de Gobierno y contará con la presencia de ATE, UPCN y Unavp, que llegarán hasta la sede del Poder Ejecutivo en forma separada.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el cronograma de las reuniones todavía no estaba confirmado, aunque se precisó que ATE se presentaría al mediodía y el gremio de los trabajadores viales alrededor de las 14.

Los sindicatos que se entrevistarán con los funcionarios provinciales, encabezados por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, son los que firmaron un acuerdo salarial por el primer semestre de este año.

Ese convenio, que dejó afuera a ATEN por haber acordado una pauta de extensión anual, contempló la continuidad de los aumentos trimestrales de acuerdo a un ponderado entre la inflación acumulada en la provincia y la nación.

También se incluyeron incrementos adicionales sobre algunos ítems del salario y un bono extraordinario de $350.000.

Se reabre la paritaria estatal: las claves de la negociación

Esta vez la negociación parece enfocarse en la posibilidad de conservar el IPC y sumar una actualización adicional para los haberes de los agentes estatales.

Una de las propuestas que llegó durante el primer encuentro con los gremios fue presentada por UPCN. El sindicato que conduce Luis Querci pidió considerar el dato de inflación más alto cada mes, de acuerdo a las mediciones que se verifiquen en Neuquén y el Indec, y una recomposición salarial extra.

Desde la entidad que representa a los empleados viales, en tanto, se propuso aplicar un IPC mensual, para de esa forma compensar la suba del costo de vida, que en la región se caracteriza por ser más elevado.

El Gobierno dijo semanas atrás que iba a revisar las peticiones de las entidades obreras, pero que no iba a otorgar un aumento que necesitara recursos adicionales a los que hoy puede proveer la provincia.

«Vamos a ver que nos proponen», dijeron al respecto en una de las organizaciones convocadas para el día de mañana.

La negociación que se reactivará mañana llegará en la previa de un nuevo aumento para los trabajadores estatales, que cobrarán sus salarios este viernes 31 de julio con una mejora del 7,25%.