Merluza cremosa con milhojas de papas: los tips más fáciles para obtener un plato delicioso

Lista de Ingredientes papas: ½ kig crema de leche para cocinar: 330 ml ajo: 1 diente sal fina: ½ cdita. files de merluza: ½ kg PARA LA COSTRA: -- pan blanco tipo lactal: 4 rebanadas manteca fría: 50 gr relladura de limón: 1 cdita. ajo rallado: 1 diente queso rallado: 1 puñado merken: 1 cdita. ciboulette: 1 puñadito sal y pimienta: a gusto tomates cherry: 200 gr

Preparación

1. En una ollita poner la crema con un diente de ajo aplastado y sal. Calentar a fuego muy bajo para que el ajo infusione la crema.

2. Pelar y cortar las papas en láminas super finas. Si puede ser con mandolina, mejor. Acomodarlas en una fuente para horno bien pegadas unas con otras. No las laves para que no pierdan su almidón.

3. Volcar la crema sobre las papas y guardar un poquito más para el pescado. Llevar al horno a 160° C por 40 minutos. Es importante que las papas se cocinen antes que el pescado porque tardan mucho más.

4. Mientras las papas están en el horno, preparar la croute (costra). Procesar el pan lactal y agregar la manteca fría. Procesar un poco más. Pasar todo a un bol y agregar el queso rallado, el merkén, el ajo y la ralladura de limón, el ciboulette, sal y pimienta. Reservar.

5. Una vez que las papas estén casi del todo cocidas y tiernas, sacarlas del horno y subir la temperatura a 250° C para gratinar. Acomodar el pescado crudo arriba de las papas (no se asusten, se cocina todo), cubrir con un poco de crema, los cherryes entreverados, la croute y cocinar en el horno fuerte por 10 minutos. En este tiempo el pescado se cocina, pero no se seca y la croute se dora y queda crocante.