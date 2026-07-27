Zelenski viajó al Reino Unido por tecnología militar en medio de masivos ataques de drones con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arribó este lunes al Reino Unido para mantener una cumbre bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham. La visita oficial, concentrada en la base naval de Portsmouth, busca ratificar el respaldo militar de Londres antes del viaje que el mandatario ucraniano realizará a Estados Unidos para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según confirmó la agencia Associated Press (AP), durante el encuentro, el gobierno británico confirmó que transferirá a Ucrania la propiedad intelectual de «Stone Cloak», un avanzado sistema de guerra electrónica diseñado para interferir las defensas aéreas rusas e impedir la detección de drones en misiones de ataque.

Sistemas antibloqueo y supervisión de tropas en el Mar Negro

En el marco de la agenda oficial, Zelenski y Burnham supervisaron las maniobras de más de 200 efectivos de las fuerzas armadas ucranianas que completan su instrucción en suelo británico, orientada a fortalecer las operaciones de desminado en el Mar Negro.

El jefe del gobierno británico dejó un mensaje directo hacia el Kremlin tras concretar el traspaso de la tecnología militar:

«Rusia no debe tener ninguna duda de nuestra determinación, y no daremos un paso atrás hasta lograr una paz duradera y justa para Ucrania», enfatizó Andy Burnham, en sus primeras declaraciones sobre política exterior tras asumir el cargo.

Por su parte, Zelenski destacó a través de sus canales oficiales la relevancia de coordinar acciones tácticas con las tropas desplegadas en el exterior, previo a las negociaciones internacionales programadas en Norteamérica.

Rusia y Ucrania cruzan embates masivos con aeronaves no tripuladas

La cumbre diplomática coincide con un recrudecimiento de las acciones militares en el frente oriental. Según datos reportados por la Fuerza Aérea de Ucrania, las fuerzas armadas rusas lanzaron 147 drones de largo alcance durante la madrugada, de los cuales 123 fueron neutralizados o desviados mediante interferencia electrónica. Los impactos causaron daños en infraestructuras de Zaporiyia, Khárkiv y Dnipropetrovsk.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Rusia informó haber interceptado 276 drones ucranianos en diversas regiones fronterizas. En Rostov del Don, los ataques alcanzaron una terminal de exportación que derivó en un incendio de magnitud, mientras que en la región de Bélgorod se registraron impactos en áreas residenciales.

La escalada también generó alarma en las fronteras de la OTAN: el Ministerio de Defensa de Rumania desplegó dos cazas F-16 para monitorear su espacio aéreo tras la incursión de un dron que posteriormente cruzó hacia territorio ucraniano.

Conflicto en el Mar Caspio y las advertencias diplomáticas de Irán

La ofensiva de largo alcance ucraniana sumó una nueva vía de tensión geopolítica tras registrarse ataques contra embarcaciones en el Mar Caspio. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, denunció que un buque de su país fue alcanzado por fuerzas ucranianas y advirtió que la acción «no quedará sin respuesta», al calificarla como una violación a la Carta de las Naciones Unidas.

Desde Kyiv, el canciller ucraniano Andrii Sybiha rechazó las advertencias de Teherán al señalar que la provisión de armamento iraní al ejército ruso convierte a ese país en cómplice directo del conflicto:

«Irán no tiene sustento para pretender ser una víctima. Sus transferencias de armas a Rusia lo convierten en participante directo de la agresión contra nuestro territorio», replicó Sybiha en redes sociales.

Zelenski confirmó por su parte que los ataques ucranianos en el Mar Caspio lograron neutralizar logística militar vinculada al transporte de suministros de guerra, en la antesala de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada para abordar la seguridad del comercio marítimo.