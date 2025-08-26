Cómo lograr unas doradas y tentadoras papas rosti
Un plato simple que puede salvar cualquier momento. Pocos ingredientes y un sabor único. La propuesta es de @piafendrikok.
Lista de Ingredientes
papas medianas: 5
cebolla grande: 1
aceite de oliva: c/n
sal y pimienta: a gusto
manteca: 60 gr
Preparación
Lavar y pelar las papas. Rallar y colocar en agua fría para quitar el almidón, escurrí y colocar en un repasador y apretar para sacar todo el agua y secar bien.
Pelar la cebolla, cortar en pluma y cocinar en una sartén con oliva y sal hasta caramelizar.
Retirará las cebollas y en la misma sartén derretir la manteca. Agregar las cebollas y la manteca a las papas. Condimentar con sal y pimienta y mezclar.
En la misma sartén caliente agregar la preparación y cocinar hasta que estén doradas las papas. Cómo si fuese una tortilla dar vuelta y dorar del otro lado. Luego llevar al horno previamente calentado a 180° C (la sartén tiene que tener mango apto para el horno) y cocinar durante 30 minutos.
