SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Cómo lograr unas doradas y tentadoras papas rosti

Un plato simple que puede salvar cualquier momento. Pocos ingredientes y un sabor único. La propuesta es de @piafendrikok.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

Cómo lograr unas doradas y tentadoras papas rosti

Un plato simple que puede salvar cualquier momento. Pocos ingredientes y un sabor único. La propuesta es de @piafendrikok.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papas medianas: 5

cebolla grande: 1

aceite de oliva: c/n

sal y pimienta: a gusto

manteca: 60 gr

Preparación

Lavar y pelar las papas. Rallar y colocar en agua fría para quitar el almidón, escurrí y colocar en un repasador y apretar para sacar todo el agua y secar bien.

Pelar la cebolla, cortar en pluma y cocinar en una sartén con oliva y sal hasta caramelizar.

Retirará las cebollas y en la misma sartén derretir la manteca. Agregar las cebollas y la manteca a las papas. Condimentar con sal y pimienta y mezclar.

En la misma sartén caliente agregar la preparación y cocinar hasta que estén doradas las papas. Cómo si fuese una tortilla dar vuelta y dorar del otro lado. Luego llevar al horno previamente calentado a 180° C (la sartén tiene que tener mango apto para el horno) y cocinar durante 30 minutos.


Temas

Alimentación

comidas rápidas

Cómo hacer

Gastronomía

Recetas
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias