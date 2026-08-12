Con este plato, la chef Alina Ruiz sueña con ganar el «Prix Baron B» en los próximos días

Se acerca la final de la octava edición del “Prix Baron B – Édition Cuisine”, el premio que busca reconocer desde 2018 los mejores proyectos gastronómicos integrales del país y las historias de quienes están detrás transformando su entorno y aportando valor a la gastronomía regional, con una mirada innovadora y en sintonía con el medioambiente.

Este 27 de agosto se sabrá cuál de los tres proyectos finalistas se llevará el premio mayor.

Alina Ruiz es la creadora de un restaurante de cocina de territorio que produce gran parte de sus ingredientes en su propia finca, en El Impenetrable, Chaco.





Ese año quedaron seleccionados proyectos que reflejan la diversidad geográfica, cultural y gastronómica argentina.

Los elegidos van desde el extremo norte “Anna Restaurante de Campo” de Castelli, provincia de Chaco, con Alina Ruiz; pasando por la Ciudad de Buenos Aires “Alcanfor”, del barrio de Villa Crespo, y llegando al punto más austral del país “Crujiente” de Ushuaia, Tierra del Fuego.



Los participantes presentaron su proyecto explicando el valor agregado que lo hace transformador desde una mirada sustentable junto con un plato que represente de la mejor manera todas las historias de su proyecto. El plato debe estar maridado con una de las tres variedades de Baron B: Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé.

Alina, del Chaco, una conocida y querida de Río Negro y Neuquén

Ubicado en las puertas del Impenetrable Chaqueño, se encuentra Anna Restaurante de Campo de Alina Ruiz, quien desde hace más de quince años lleva adelante un proyecto que demuestra que la alta cocina también puede nacer desde el campo y construirse íntegramente a partir de lo que ofrece el propio territorio. En Finca Don Miguel, donde funciona el restaurante, ofrecen sólo lo que producen; la huerta, los corrales y el monte nativo son el punto de partida de una propuesta que cría y cosecha sus propias materias primas. Su cocina recupera saberes ancestrales de las comunidades del norte argentino, revaloriza frutos del monte, se rige por la estacionalidad y combina técnicas contemporáneas con prácticas de ganadería regenerativa y aprovechamiento integral de los alimentos. Anna Restaurante de Campo busca contar, a través de cada plato, la identidad de una región tan rica como poco explorada gastronómicamente.

Este es el plato que Alina cocinará en la final



En la final llevará la cocina chaqueña a la mesa con un “Lingote de cabrito, chanfaina / papel de nuestro ordeñe«, un plato realizado con productos regionales, nobles y con trazabilidad directa del campo a la mesa, el cual será maridado con Baron B Brut Nature.

“Siempre confiamos en nuestro proyecto, en lo que hacemos y como lo hacemos. Defendemos este territorio con lo que nos da y con lo que es”, comentó Alina a “Yo Como”.





¿Qué sensación tenés de haber quedado seleccionada en esta final de Baron B?

Estamos agradecidos y felicidades. Sentimos mucha responsabilidad, es una gran oportunidad la que nos da el jurado al ser seleccionados entre los tres mejores proyectos del país. Nos permite visibilizar nuestro territorio, como trabajamos, nos permite mostrar que una alimentación sana, de cercanía y respetando los procesos de la tierra es posible.



¿Y tus expectativas?

Quisiera estar en el podio, si, seguro! Por la gente que me rodea, por el trabajo constante desde el 2009. También somos conscientes que los otros dos proyectos son buenos, son fuertes y hacen las cosas muy bien. A Julián lo conozco y conozco su comida, la forma de trabajar que tiene es admirable. A los chicos de Ushuaia no los conozco personalmente aunque sigo su trabajo así que es un orgullo estar compartiendo este gran momento con ellos y estaría feliz con cualquier resultado. Lo aceptaría y seguiría trabajando con más entusiasmo.

Alina reinterpreta los sabores del Impenetrable chaqueño a través de prácticas regenerativas,

productos del monte nativo y técnicas contemporáneas.







En mayo último, cuando estuvo en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Pehuenia Moquehue nos dijo: “Cocino, investigo, formo personas con el objetivo de darle valor agregado a los sabores de mi Chaco Impenetrable, de rescatar recetas olvidadas con materia prima local como frutos de los árboles autóctonos para que mi territorio siga vivo y tenga identidad”.

Con este espíritu Alina llega a esta final que este 27 de agosto sabremos quién de los tres emprendimientos gastronómicos seleccionados será el ganador.

El jurado de excelencia – presidido, desde el comienzo del premio, por Mauro Colagreco– está integrado por Gonzalo Aramburu, quien participa por segundo año consecutivo, junto a Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero, que se suman por primera vez como jurado.